L'amour est dans le pré 2017 : Gégé en larmes, Patrice peu à l'aise et frissons

Lundi 10 juillet, Julie, Christophe, Gérard et Patrice de L'amour est dans le pré 2017 ont participé aux speed dating. Des rencontres qui ont été riches en émotions.

Christophe : Frissons et évidence

Le vigneron de 46 ans qui a passé dix-huit ans en couple avait été particulièrement séduit par Angélique. Une femme de 42 ans qui lui a écrit une lettre enflammée sans photo. Mais, avant de la rencontrer, il fait la connaissance de ses trois autres invitées. Parmi elles, Sylvie, artiste-peintre de 41 ans qui ne le laisse pas indifférent. Laurence et Marianne le font aussi un peu craquer mais c'est sur Angélique qu'il fonde tous ses espoirs. Après avoir passé des semaines à fantasmer sur la lettre de la jeune femme, il la découvre enfin et l'attente en valait la peine. Le courant passe immédiatement entre eux et Christophe ne cache pas son émotion. Tous les deux "perdent un peu leurs moyens" et cela ressemble fort à un coup de foudre.

Sans surprise, Christophe invite Angélique et Sylvie à poursuivre l'aventure à ses côtés. Sylvie est la première à arriver chez Christophe et l'accable de questions : sait-il faire deux choses en même temps ? A-t-il eu une préférence après le speed dating ? Un interrogatoire qui prend fin lorsqu'Angélique apparaît enfin à la gare.

Gérard : Larmes et coup de foudre

L'éleveur de vaches et de brebis de 52 ans est célibataire depuis toujours. Son coup de coeur lors de l'ouverture du courrier a été pour Anne-Marie. En évoquant avec poésie sa "voix pleine de pureté, de sensibilité et de douceur", elle a même fait pleurer Gégé. Afin de laisser aux autres prétendantes une chance de le séduire, comme Christophe, il décide de rencontrer Anne-Marie en dernier. Mais, Gérard ne trouve pas grand-chose à dire à ses prétendantes. Sa tête est clairement ailleurs et ce sont aux femmes de faire tout le travail. Une situation qui n'est pas simple car certaines d'entre elles sont si bouleversées par leur rencontre avec Gégé qu'elles en perdent pied. Et, même si le coeur de l'éleveur bat déjà très fort pour Anne-Marie, Iris ne le laisse pas indifférent.

Le grand moment arrive enfin. Anne-Marie (44 ans) – qui n'a jamais vécu avec un homme – apparaît. Un seul regard entre eux suffit pour que les larmes leur montent aux yeux. C'est un coup de foudre et Gégé ne peut se retenir de pleurer une nouvelle fois en écoutant les doux mots de sa belle. Anne-Marie est tout naturellement invitée à se rendre à la ferme de Gérard, ainsi qu'Iris.

Julie : Espoir ou désespoir

L'éleveuse de chevaux de 33 ans qui n'a pas eu de coup de coeur ni même ressenti un frisson lors de l'ouverture du courrier, attend beaucoup des speed dating. Mais là encore, se sont surtout ses prétendants qui sont sous son charme. Néanmoins, Julien et Jean-Michel, lequel travaille dans le domaine équestre, attirent son attention. Elle les invite donc à venir chez elle. Mais au matin de leur arrivée, Julie est stressée.

Patrice : Timidité et tendresse

L'éleveur de vaches de 52 ans qui n'a jamais connu les plaisirs charnels n'est pas très à l'aise face à ses prétendantes. Comme Gérard, il a du mal à trouver ses mots. Mais, ce touchant introverti tente de prendre sur lui... sans vraiment de succès. Et ce, malgré la bonne volonté de Magalie qui met par exemple tout en oeuvre pour lui faire comprendre qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Une autre candidate joue la carte de géolocalisation en faisant comprendre qu'elle habite près de chez lui. Mais voilà, il les trouve toutes "adorables". C'est alors que Nathalie fait son entrée et elle ose parler et entrer dans le vif du sujet. Un comportement qui plaît au très discret Patrice.

En définitive, il invite Nathalie et Marie chez lui. Les premières minutes à la ferme sont épiques. Patrice annonce d'entrée que les chambres ne sont pas terribles et qu'il n'a pas cuisiné depuis vingt ans. Au moins, ses prétendantes sont prévenues.

La suite au prochain épisode !