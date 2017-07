L'amour est dans le pré 2017 – Gérard ému : "Jamais je n'aurais pu imaginer ça"

Lors de la célèbre étape de l'ouverture du courrier de L'amour est dans le pré 201, Gérard (52 ans), éleveur de vaches et de brebis, a été profondément touché par une lettre, celle d'Anne-Marie, qui le complimentait beaucoup. En évoquant avec poésie sa "voix pleine de pureté, de sensibilité et de douceur", Anne-Marie a fini par faire pleurer Gégé mais aussi Karine Le Marchand. Un moment qui a marqué l'agriculteur comme il le confie au magazine Télé Loisirs.

"J'étais en train de me moquer de certains agriculteurs émus par leur courrier et, deux minutes après, c'était mon tour ! Jamais je n'aurais pu imaginer ça. Après sa lettre, il m'était impossible de me souvenir du prénom des autres prétendantes", se souvient Gérard. Un souvenir qui ne cesse de l'émouvoir encore aujourd'hui : "Dès qu'on en parle, ça repart ! Anne-Marie a vraiment écrit ce qu'il fallait. Elle ne m'a pas regardé, elle m'a écouté et a été franche. Tout me plaisait ! La lettre d'Anne-Marie m'a vraiment marqué."

Autre missive qui a retenu son attention, celle d'Évelyne. Les deux femmes réussiront-elles à se faire inviter à la ferme de Gégé ? Réponse dans un proche épisode...