L'amour est dans le pré 2018 : Jacques coquin et Vincent sous le charme...

Ce lundi 20 août 2018, les aventures de quatorze nouveaux agriculteurs en quête d'amour débutaient sur les antennes de M6. Accompagnés par Karine Le Marchand, ces hommes et femmes des campagnes ont d'ores et déjà vécu beaucoup d'émotions...

La veille des courriers...

Les quatorze candidats se préparent pour leur séjour à Paris où ils se rencontreront pour la première fois.

DANIEL 47 ans, éleveur de vaches laitières en Norman­die

Chez Daniel, le stress commence à monter alors qu'il donne les dernières indications de la ferme à sa nièce Cécile qui prendra le relais durant son absence. Avant de partir, cette dernière prend soin de lui refaire une beauté en l'aidant à préparer sa valise et en rasant ses cheveux. Interrogé sur ses appréhensions, Daniel espère ne pas recevoir de courriers d'hommes et ne pense pas se laisser aller à un éventuel coup de foudre en lisant un courrier... D'un tempérament gai et enjoué, l'agriculteur semble heureux de partir à l'aventure.

EMERIC 32 ans, pépiniériste et apiculteur en Bretagne et AUDE 36 ans , éleveuse de vaches en Bretagne

Direction ensuite le Finistère où on retrouve Emeric, ce séduisant breton qui cultive ses sapins et ses abeilles sur l'exploitation de ses parents. Ce jeune papa d'une petite Marine (6 ans) se remet enfin en quête d'amour. Emeric retrouve Aude, une autre agricultrice candidate et sa voisine qui n'habite qu'à 3 km de chez lui. Chose qu'ils ont découverte à la diffusion des portraits en janvier dernier.

Aude, maman d'une petite fille Louane (3 ans), a quitté la région parisienne et son métier de prof d'anglais pour reprendre la ferme de ses parents partis en retraite. Elle est désormais prête à retrouver l'amour après avoir mis sa vie privée entre parenthèses pour s'occuper de sa fille et de son exploitation.

JACQUES 49 ans, éleveur de vaches en Auvergne et AURELIA 37 ans, à la tête d'une ferme pédagogique en Provence-Alpes-Côtes-d'Azur

Jacques s'apprête avant le départ. Divorcé et père d'un grand garçon, participer à L'amour est dans le pré 2018 s'avère être une véritable thérapie pour lui qui a sombré dans la dépression lorsque sa femme l'a quitté. Impatient, ce "maniaque" a tout préparé comme il faut et a hâte de découvrir les courriers.

Aurélia rejoint Jacques chez lui pour qu'ils fassent le trajet ensemble. Cette ancienne prof d'anglais a repris la ferme familiale après avoir été confrontée au départ du père de ses enfants qui ne supportait plus de vivre à la campagne. Entourée de cochons et cockers dans sa ferme pédagogique, elle souhaite rencontrer quelqu'un qui partagera son quotidien. Dragueur dans l'âme, Jacques commence à user de ses charmes sur la belle Aurélia qui ne le laisse pas indifférent.

RAOUL 36 ans, éleveur de brebis sur l'île de la Réunion, RICOU 51 ans, éleveur de vaches et SAMUEL, 40 ans, éleveurs de vaches

Raoul débarque à Paris après 11h de vol depuis l'île de la Réunion. Ricou et Samuel lui emboîtent le pas et le retrouvent à l'aéroport. Les trois hommes se montrent empressés de découvrir qui leur a écrit... et ont envie de tomber amoureux.

VINCENT 57 ans, le roi de la tomate en Ardèche, GUY 57 ans, éleveur de brebis et charcutier en Occitanie et JEAN-CLAUDE 54 ans, éleveur de brebis bio en Occitanie

Vincent, Guy et Jean-Claude arrivent à leur tour dans la capitale française mais avant de rejoindre Karine Le Marchand, petit passage obligé chez le barbier pour un bon rafraîchissement.

Réunion... Les quatorze agriculteurs retrouvent enfin Karine Le Marchand dans un magnifique domaine dans la Vallée de Chevreuse à quelques kilomètres de Paris. Nos agriculteurs sont impatients et tendus et pour cause : demain, ils découvriront les courriers que les téléspectateurs et téléspectatrices leur ont envoyés. Karine trinque avec eux et veut savoir comment ils ont vécu la diffusion de leurs portraits.

Que du positif pour Ricou, Thierry, Aude, Jacques, Aurélia, Jean-Claude et Guy qui ont apprécié la diffusion de leur portrait qu'ils jugent fidèle à leur image. De bons échos pour Thomas, seul candidat gay de l'aventure, ce qui lui a fait très plaisir. Patrice se sent plus détendu et a franchi un cap. Il a également reçu beaucoup de SMS positifs. Pour Vincent par contre c'est pas la joie. Le candidat s'est trouvé mauvais et n'a pas réussi à faire passer ce qu'il voulait dire.

Certains ont raconté de drôles d'anecdotes qui leur sont arrivées après la diffusion du portrait. Samuel a reçu beaucoup de courriers directement à son domicile tout l'hiver et même une visite improvisée d'une prétendante qui avait réservé une chambre à l'hôtel du village. Ils ont même passé une soirée ensemble... Surprise également pour Raoul. Une fille de la métropole a débarqué sur l'île de la Réunion pour le rencontrer et le connaître dans son intimité, chose que l'agriculteur a moyennement apprécié. Ou encore Emeric, le beau gosse de la saison qui stressait de recevoir trop de courriers a reçu la visite d'une fille près de chez lui. Il raconte qu'un jour, alors qu'il travaillait sur ses sapins, elle est restée deux heures dans sa voiture à attendre et à l'observer avec sa fille, sa mère et sa grand-mère...

Dans un autre registre, Daniel s'est trouvé gros dans le portrait, ce qui l'a poussé à faire un régime. Après son témoignage émouvant sur la perte de l'amour de sa vie, enceinte de 8 mois, dans un accident de voiture, Daniel avoue s'être senti libéré et mieux dans sa tête.

Leurs critères de séléctions. Pour Ricou : une petite blonde culottée. Autrement dit, une femme qui a du caractère. Samuel aimerait une femme fine, sportive, mesurant 1m75 au minimum et il est à la recherche de la fusion. Pour Raoul, pas question de rester collé tout le temps avec sa future compagne. Il faut qu'elle soit très indépendante, belle et qu'ils fassent l'amour tous les jours...

LE GRAND JOUR - DÉCOUVERTE DES COURRIERS

L'aventure débute enfin pour nos quatorze agriculteurs. Ils découvrent la pièce dans laquelle ils vont lire leurs précieux courriers. Comme chaque année, certains en auront moins que d'autres, mais ce n'est pas la quantité qui compte.

Ricou, qui n'a jamais vécu avec une femme n'a pas eu de coup de coeur en lisant ses lettres mais il est parvenu tout de même à choisir six prétendantes. Une femme l'a particulièrement touché, il s'agit de Rosanna, une suisse de 52 ans qui n'a jamais été mariée et n'a pas d'enfant.

Raoul, divorcé après un mariage éclair qui l'a fait souffrir et papa d'Anaïs (9 ans) a eu un coup de coeur et beaucoup de ressenti pour Laetitia (32 ans). Une Réunionnaise qu'il a déjà rencontrée par hasard auparavant. Par ailleurs, il retient deux femmes au nom de Vanessa mais aussi Julie et Ivanna...

Jean-Claude a les yeux qui pétillent pour Chantal. La première impression lui a fait de l'effet. Ensuite, il craque pour Hélène, une catholique très pieuse. Il garde avec lui cinq rendez-vous galants.

Jacques a dû revoir ses critères, notamment sur l'âge. L'agriculteur voulait des femmes de 35 ans et a reçu des courriers de prétendantes âgées entre 45 et 50 ans. Marie, Brigitte, Nathalie, Antonella et Patricia, le compte est bon pour Jacques.

Guy l'a joué simple et efficace en retenant ses deux coups de coeur : une blonde et une brune. Parmi ses quelques courriers, Vincent a souhaité ne rencontrer qu'une seule personne pour le speed dating : Pascale. Submergé, Emeric a reçu 90 courriers. Le record de toutes les saisons confondues. Il parvient malgré tout à déterminer quatre coups de coeur : Maëlle, Clémentine, Claire, Mélodie... Aude a du mal a faire le tri parmi ses vingt prétendants mais sélectionne au final huit admirateurs pour la prochaine étape.

Les dés sont maintenant jetés pour les agriculteurs. Le plus dur est fait. Place maintenant au speed dating !

Jacques est le premier à entrer dans l'arène et rencontre tout d'abord Brigitte, une des prétendantes qui lui a plu physiquement. Cette jardinière municipale de 50 ans est également magnétiseur... Le rendez-vous commence et Brigitte révèle avoir eu un coup de coeur pour l'agriculteur de 49 ans. Le feeling passe et ils se montrent très à l'aise ensemble. Mais ce n'est pas fini, Jacques a besoin de plus de preuves. Il enchaîne alors avec Marie et Nathalie et use des mêmes techniques de drague pour se rapprocher d'elles. Verdict : un brin de déception après ces deux rendez-vous. Au contact d'Isabelle, ça va mieux mais le meilleur est toujours pour la fin. Sa dernière prétendante, Patricia originaire de la Ciotat, le fait fondre. La complicité est là et très vite, ils ne résistent pas à l'envie de se toucher. Ils terminent le date par un gros câlin.

Pour Vincent, c'est l'amour au premier regard. Avec son unique prétendante, Pascale, l'agriculteur s'est retrouvé face à une évidence. Ces deux grands timides se trouvent rapidement des points communs. Pascale apparaît très émue par cette rencontre fusionnelle. Visiblement, Vincent a fait le bon choix en ne voulant apprendre à connaître que Pascale.

L'heure est aux décisions... Jacques embarque avec lui deux personnes : Patricia et Isabelle. Vincent a bien évidemment retenu Pascale. Prochaine étape : la ferme !

La suite la semaine prochaine...