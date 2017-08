L'amour est dans le pré 2018 : Karine Le Marchand dévoile des "beaux gosses"

"Oui je sais, j'ai de la chance... En plus ils sont gentils et drôles #ADP2018 #dreamteam", a-t-elle ajouté. Et il n'en fallait pas plus pour que les internautes succombent aux charmes de l'équipe. "Effectivement, vous avez bien de la chance", "Bien entourée jeune fille", peut-on ainsi lire.

Pour rappel, en juillet dernier, Karine Le Marchand avait presque dévoilé l'identité d'un premier candidat de la prochaine édition de l'émission. En effet, sur Instagram, elle avait, lors du tournage d'un portrait, pris la pose avec l'agriculteur, qui cachait son visage avec un pot de fleurs.

Avant de suivre les aventures des agriculteurs de la saison 2018 de L'amour est dans le pré, M6 diffuse chaque lundi à 21h les péripéties de Nathalie, Julie, Carole, Patrice, Christophe, Sébastien, Romuald, Roland, Vincent, Gilles, Pierre-Emmanuel, Raphaël, Gérard et Jean-Marc.