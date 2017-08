L'amour est dans le pré 2017 : Baiser nocturne, des larmes et une naissance !

Lundi 21 août 2017, M6 diffusait deux nouveaux épisodes de L'amour est dans le pré 2017. Les séjours à la ferme se poursuivent pour Sébastien, Julie, Jean-Marc, Raphaël et Patrice. Si certains ne se retrouvent plus qu'à deux, d'autres n'ont pas encore fait de choix définitif.

Sébastien : C'est l'amour fou...

L'éleveur de brebis et de vaches allaitantes de 40 ans se retrouve avec Émilie (30 ans) – pour qui il a eu un véritable coup de coeur – après le départ de sa seconde prétendante, Noura (28 ans). Baiser et câlins le matin, balade main dans la main... À deux, ils vivent déjà comme un couple. Après le petit déjeuner, Émilie a a aidé une brebis à mettre bas. Et le petit agneau, qu'elle a décidé de garder, a même été baptisé "Émilie junior". Un événement qui n'a pas manqué d'accroître la complicité entre la jeune femme et Sébastien. Ensuite, entre un cours de cuisine en amoureux et une virée en quad, ils semblent toujours plus proches.

Le soir venu, l'éleveur de brebis et de vaches allaitantes a organisé une fête avec ses amis. L'occasion pour eux de rencontrer l'heureuse élue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Émilie a fait sensation. Le lendemain, c'est toujours l'amour fou. Après avoir rendu visite au petit agneau Émilie junior, le couple a visionné ensemble le portrait de Sébastien.

Julie : Le choix de la raison

L'éleveuse de chevaux de 33 ans passe son séjour avec Jean-Michel et Julien. Et entre les deux prétendants, ce n'est pas la joie. Jean-Michel profite d'un moment à deux avec la jolie blonde afin de lui rappeler son envie de voir partir Julien. Julie partage cet avis et semble prête à discuter avec son prétendant, qui n'a rien tenté en termes de séduction depuis le début de l'aventure.

Julie et ses deux prétendants passent ensuite la soirée en compagnie des proches de la jeune femme. Au cours du dîner, elle se rapproche discrètement et tout naturellement de Jean-Michel. Et le lendemain, elle avoue face caméra que Jean-Michel est passé l'embrasser avant de se coucher. Un rapprochement qui ne laisse plus aucun doute sur le sort de Julien... D'ailleurs l'éleveuse prend son courage à deux mains et lui annonce son choix. Pas rancunier, il a dit comprendre la situation.

Alors qu'ils sont désormais tous les deux, Julie et Jean-Michel se sont baladés à cheval au bord de la mer. Seulement, face à sa mer, la jeune femme avoue ne pas avoir ressenti l'atmosphère romantique attendue. Une idée qu'elle a d'ailleurs tenu à faire connaître clairement à Jean-Michel. Tous les deux finissent par se laisser une chance.

Jean-Marc : Un silence pesant

Le viticulteur et éleveur de vaches allaitantes de 52 ans a proposé à Françoise (57 ans), ex- prétendante malheureuse d'Éric, et Yvelise (60 ans) de le rejoindre. Pas très en forme, Françoise laisse d'abord place à Yvelise, qui accompagne Jean-Marc dans son étable, avant de les rejoindre rapidement.

Lors d'un moment à deux, Françoise se livre au viticulteur. Elle lui avoue être prête à tout quitter pour vivre avec lui. Une initiative qui fait la joie de Jean-Marc, comme il l'a expliqué face caméra. De son côté, Yvelise tente de savoir s'il y a eu rapprochement entre eux. Mais Jean-Marc ne laisse rien transparaître. Perdue et ne sachant à quoi s'attendre, la sexagénaire fond en larmes.

Alors que chacune de ses prétendantes tente d'en savoir plus sur ses sentiments, Jean-Marc reste très secret. Yvelise et Françoise devront encore attendre quelques jours afin de connaître le choix final de l'agriculteur.

Raphaël : Un départ prématuré

Le pêcheur en eau douce de 44 ans est entouré de Sarah (36 ans) et de Marie-Laure (38 ans). Tous les trois partent pêcher au petit matin, et Raphaël semble toujours aussi complice avec Marie-Laure. Durant le déjeuner, Sarah semble une nouvelle fois à l'écart. Son attitude n'a pas échappé au jeune homme, qui assure souhaiter qu'elles restent toutes les deux "le plus longtemps possible".

Et afin de se faire une idée plus précise de celle qu'il lui faut, Raphaël a invité ses proches chez lui. Durant la soirée, Marie-Laure se démarque, ce qui conforte le pêcheur dans son choix initial.

Le lendemain, Raphaël propose à ses deux prétendantes une randonnée en montagne. Après 2h30 de marche, Sarah prend les choses en main et lui explique qu'elle a remarqué sa préférence pour sa rivale. Pendant le dîner, leur dernière soirée à trois, les deux femmes échangent quelques mots durs. Après une mise au point par Raphaël, les tensions finissent par s'apaiser.

Patrice : Il a déjà fait son choix

L'éleveur de vaches, vierge à 52 ans, a convié Nathalie (44 ans) et Marie (50 ans) chez lui. Au petit matin, il a proposé à sa première prétendante de l'aider à traire les vaches. L'occasion pour lui de lui avoué qu'elle "est repassée devant Marie" dans son coeur. De son côté, Marie a révélé face caméra être tombée amoureuse de son agriculteur.

Plus tard, Patrice, Nathalie et Marie partent faire les courses au supermarché. Sur place, l'éleveur de vaches et Nathalie enchaînent les fous rires et les sous-entendus coquins. Et le soir même, après le dîner, la prétendante se décide à faire un massage à Patrice afin de le détendre après ses heures de dur labeur... sous le nez de Marie.

Après une sortie à la piscine durant laquelle il en a profité pour "voir la marchandise" et un déjeuner au restaurant, l'agriculteur a fait son choix. Patrice décide ainsi de poursuivre l'aventure avec Nathalie. Les deux amants trinquent à leur idylle naissante, sous les yeux de Marie qui, vexée, a préféré s'éclipser.

C'est tout pour cette semaine, à la semaine prochaine pour connaître la suite des aventures de nos agriculteurs !