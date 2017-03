L'amour est dans le pré – Dany ruiné par l'incendie : Ses terribles confidences

Dany Moureaux n'a plus rien !

Le 28 février dernier, le site de France Bleu annonçait que la ferme-auberge de 135 m² à Indevil­lers (Doubs) de l'éleveur laitier, aubergiste et accordéoniste qui avait participé à la 7e édition de L'amour est dans le pré (M6) en 2012 avait été ravagée par les flammes. Un incendie qui a également fait partir en fumée toutes ses économies et ses souvenirs comme il l'a confié au détour d'une interview pour Le Parisien : "On n'a plus d'habits, plus de papiers, plus de meubles, plus rien. La seule chose que j'ai pu sauver, c'est mon accordéon."

Et le papa de Leana (12 ans) ne pourra probablement pas compter sur les assurances pour l'aider à remonter la pente. En effet, à la suite de sa participation à L'amour est dans le pré, Dany a fait face à quelques soucis avec les impôts : "Quand ils ont vu L'amour est dans le pré, ils ont estimé que l'activité de ma ferme-auberge ne correspondait pas avec ce que j'avais déclaré, j'ai donc écopé d'un redressement fiscal de 35 000. Pour payer le fisc, j'ai dû rogner sur tous les budgets, dont celui de l'assurance-maison. Assuré au minimum, je ne peux espérer qu'un dédommagement de 50 000 euros pour un bâtiment estimé à 300 000 euros" explique-t-il.

Dany nourrit toutefois l'espoir que sa ferme-auberge soit reconstruite un jour et peut compter sur le soutien de son ancienne prétendante Marie-Christine Coulon. Afin de lui venir en aide, la jeune femme a ouvert une cagnotte dans le supermarché de Bischwiller (Bas-Rhin) dans lequel elle travaille : "Dany est devenu un ami. Lui-même n'a jamais hésité à participer à des opérations de solidarité (...). Maintenant, il faut lui renvoyer la balle."

Plusieurs cagnottes ont également été lancées sur Leetchi.com. Des initiatives qui touchent l'agriculteur en plein coeur : "C'est très émouvant. Les gens sont vraiment formidables."