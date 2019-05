L'amour est dans le pré : Nicolas est devenu papa... pour la 3e fois ! (EXCLU)

En 2013, Nicolas participait à L'amour est dans le pré saison 8 sur M6. S'il avait terminé l'aventure avec Carine, leur histoire d'amour n'avait finalement pas duré. Depuis, l'agriculteur breton a refait sa vie. D'après nos informations exclusives, l'ancien candidat du programme de dating est en couple avec une certaine Ludivine et les amoureux ont récemment accueilli leur... troisième enfant !

C'est après son passage dans L'amour est dans le pré que Nicolas a trouvé sa moitié. Si, en septembre 2013, lors de la diffusion du bilan de l'émission tourné au mois de mai, l'éleveur de vaches du Morbihan se montrait complice et amoureux de Carine, en réalité, les tourtereaux avaient rompu l'été précédent. C'est alors que Ludivine, jolie blonde originaire du Mans, a tenté sa chance. La belle a écrit à la production de l'émission et a rencontré Nicolas en juillet 2014.

Depuis, ils ne se sont plus quittés ! Ludivine et Nicolas se sont installés ensemble et ont fondé leur petite famille. En 2015, ils ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon prénommé Abriel. Puis, deux ans plus tard, en 2017, son petit frère Maël est né. Enfin, le 12 avril 2019, l'agriculteur et sa compagne ont agrandi la famille avec l'arrivée d'une petite fille appelée Ninon. "C'est que du bonheur", nous confie Ludivine.

Sur une rare photo de famille, les heureux parents ainsi que leurs trois adorables enfants apparaissent tout sourire. Nul doute que Nicolas et Ludivine sont aux anges et plus que comblés !

Toutes nos félicitations !