L'amour est dans le pré : Samuel et Johanna sont fiancés !

Ainsi peut-on les voir profiter ensemble des joies de la montagne, aussi bien des plaisirs enneigés que des plaisirs mouillés grâces à des séances de spa. En revanche, aucune information sur la date du mariage ou sur le lieu...

Cette information a de quoi surprendre les fans du programme de M6 car l'histoire d'amour entre Samuel et Johanna a connu de nombreux rebondissements. L'éleveur de vaches laitières bio de 40 ans avait au départ demandé à d'autres prétendantes de passer quelques jours chez lui. Et après avoir passé "une nuit unique" avec l'une elles, nous avons appris qu'il avait finalement rappelé Johanna. Ils sont alors sortis ensemble mais, coup de théâtre, quelques mois plus tard, ils avaient rompu. Et maintenant, les voilà fiancés !



Félicitations aux amoureux !