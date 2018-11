Samuel et Johanna (L'amour est dans le pré 2018), la rupture: La raison dévoilée

La participation de Samuel à L'amour est dans le pré 2018 n'a pas été la moins mouvementée de la saison. L'éleveur de vaches laitières bio de 40 ans vivant en Nouvelle-Aquitaine, qui s'était rapproché de Marie-Léa et devait la rejoindre chez elle afin de découvrir son univers a finalement recontacté Johanna, une des jeunes femmes qu'il avait rencontrées lors du speed dating. Entre eux, ça tout de suite collé. Malheureusement, comme on l'apprend, le candidat qui a coupé les ponts avec la production et la jolie artiste ne sont plus ensemble aujourd'hui.

"Notre histoire a duré cinq mois mais, aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble", révèle à TVMag la prétendante qui est au final restée un mois chez le participant. Et comme elle l'explique, c'est le manque de temps qui a eu raison de leur histoire d'amour naissante. Johanna explique : "Au début de notre relation, nous arrivions à nous accorder du temps pour nous deux en marge du travail à la ferme. Mais petit à petit, les obligations professionnelles ont pris le dessus. Je me suis épuisée et je ne me sentais plus capable de continuer dans ces conditions." Le couple est tout de même resté "en bons termes".

La jeune femme qui avait emménagé à Paris lors du speed dating est depuis retournée auprès de sa famille dans les Pyrénées-Orientales où elle souhaite exposer ses créations artistiques dans des galeries d'art et éditer ses livres illustrés.