L'amour est dans le pré 2018 : Patrice en larmes, coup de théâtre chez Samuel

Le séjour à la ferme a pris fin pour les prétendants de Patrice, Aurélia, Thomas et Samuel dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2018 de ce lundi 29 octobre 2018. Après cinq jours en leur compagnie, il était donc temps pour les agriculteurs encore indécis de faire leur choix pour la suite de l'aventure. Résumé de la soirée.

Thomas a-t-il trouvé la perle rare ?

Direction l'île d'Oléron avec Thomas. Un temps partagé entre Garrett et Romain, l'ostréiculteur 30 ans a finalement craqué pour ce dernier comme il l'a fait savoir à ses amis lors d'une soirée au restaurant. Avant d'annoncer son choix, le candidat a emmené ses deux prétendants sur son exploitation d'huîtres afin de leur en apprendre plus sur son métier, avant de les conduire en mer à bord de son bateau.

Est ensuite venu le grand moment pour Thomas d'annoncer son choix. "Il n'y en a qu'un qui a atteint mon coeur. (...) J'ai envie de continuer avec toi. Tu es celui qui m'a le plus touché et m'a donné le plus envie de continuer. J'ai hésité pendant longtemps mais j'ai écouté mon coeur", a-t-il déclaré à Romain qui n'a pas caché sa surprise. Il pensait en effet que Thomas avait plus d'atomes crochus avec son rival. Mais c'est avec un immense plaisir qu'il a accueilli la nouvelle. Sans surprise, il l'a donc invité à venir chez lui. L'agriculteur a ensuite retrouvé Garrett pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Il lui a reproché de ne jamais être entré dans la séduction, contrairement à Romain. "Je ne suis pas vexé, je m'en doutais. On recherche la même chose, mais on est sur deux chemins différents", a confié le jeune homme.

Une fois Garrett parti, Romain et Thomas ont profité de leurs moments à deux pour parler de l'avenir. Tous deux se sont mis d'accord pour prendre leur temps. Le commercial de 31 ans n'a pas caché avoir peur de la séparation quand il retournera chez lui.

Samuel en couple avec...

Indécis depuis le début de l'aventure, l'éleveur de vaches laitières de 41 ans qui vient de Corrèze s'est finalement retrouvé seul avec sa prétendante Marie-Léa (25 ans) à la suite du départ d'Élodie (28 ans) dans l'épisode précédent. C'était l'occasion pour eux de se rapprocher un peu plus, pour preuve, ils ont passé une "nuit unique" dans une cabane perchée sur un arbre. Dès le petit-déjeuner, l'animatrice au zoo d'Amiens a eu le droit à une jolie rose... et à une habitude peu ragoûtante de l'agriculteur. Ce dernier a mélangé un oeuf cru à de la confiture, de quoi dégoûter Marie-Léa. "C'était top, je suis bien avec lui. (...) Je reste toujours sur la réserve parce que ça ne fait que cinq jours. On ne se connaît pas encore vraiment beaucoup", a confié la jeune femme.

Marie-Léa a tout de même convié Samuel chez elle. "Bon, du coup tu viens chez moi ?", a-t-elle lancé avant de quitter la ferme. Une invitation acceptée par l'agriculteur. Ce dernier a pourtant fait une annonce choc après son départ : "Elle est jolie, elle me plaît énormément, elle est dynamique, vivante, souriante tout le temps. Elle bouscule, elle dérange, elle a une vision de la vie qui me convient tout à fait. Le souci c'est qu'il y en a une autre qui est beaucoup plus apaisée et qui est Johanna." Rappelez-vous, Johanna est l'une des jeunes femmes qu'il avait rencontrée lors du speed dating. S'il ne l'avait pas sélectionnée, Samuel l'a gardée en tête. Il a donc contacté la candidate de 29 ans et elle a accepté son invitation.

Johanna attendait beaucoup de ses retrouvailles avec Samuel. Dès son arrivée à la ferme, elle a eu la chance de donner le biberon à un chevreau puis a aidé Samuel dans son travail. "Elle est surprenante", a confié Samuel. Tous deux ont ensuite dîné à l'extérieur et ont très rapidement été complices. Le lendemain, c'est tout sourire que Johanna a confié : "On a appris à mieux se connaître, plus en profondeur." Et, surprise quelques secondes plus tard, on pouvait l'admirer en train d'embrasser l'agriculteur. "Je commence à ressentir des choses, j'ai confiance", a ajouté Johanna. S'il était sur son petit nuage, Samuel n'a pas oublié qu'il devait prévenir Marie-Léa qu'il ne viendrait pas chez elle. "Ça restera un ami pour moi. Je pense qu'on peut s'apporter des choses mutuellement du côté amical. (...) Je suis passée à autre chose", a confié cette dernière, loin d'être rancunière.

Aurélia sur un petit nuage

Après le départ de Jean-François, la propriétaire d'une ferme pédagogique âgée de 37 ans et maman de deux enfants était seule avec Christophe, un père de famille de 44 ans. Très complices, ils ont pu apprendre à se connaître davantage. Après une balade, tous deux ont déjeuné dans une petite auberge et Aurélia n'a pas tardé à sonder son prétendant pour en savoir plus sur leur avenir. Christophe lui a donc fait savoir qu'il souhaitait l'inviter chez lui, en Haute-Savoie, afin de lui en faire découvrir plus sur son univers. Il voulait également qu'elle rencontre sa fille. "Depuis le speed dating, c'est fluide entre nous", a notamment confié Aurélia, ravie de cette invitation.

Aurélia et Christophe ont ensuite dîné en tête-à-tête. Et leur discussion a rapidement viré... sur l'épilation. Un moment poilant. Ils sont tout de même redevenus sérieux pour parler de l'expérience riche en émotions qu'ils étaient en train de vivre grâce à L'amour est dans le pré.

Nous les avons ensuite retrouvés à Evian, où Christophe a grandi. Pour faire chavirer Aurélia, il avait prévu une balade en bateau. Il lui a ensuite présenté des amis et sa fille. Et fort heureusement, le courant est très vite passé avec tout le monde.

Patrice a fait son choix

En Indre-et-Loire, l'osiériculteur de 50 ans a fait venir Anna (53 ans) et Sylvie (37 ans) après l'étape du speed dating. Et très vite, cette dernière s'est imposée dans son coeur. Mais l'agriculteur est tout de même resté avec ses deux prétendantes et les a présentées à ses proches. Très vite, Anna a voulu en savoir plus sur la préférence du candidat. Ce dernier lui a expliqué qu'il comptait la voir seule pour en dire plus. En larmes, la Parisienne n'a pas caché qu'elle savait déjà ce qu'il en était.

Elle a ensuite dû faire face à la discussion qu'elle redoutait tant. Patrice lui a annoncé qu'il préférait sa rivale mais a confié qu'il souhaitait rester en contact avec elle. Tout timide, l'agriculteur a ensuite déclaré sa flamme à Sylvie. Des sentiments partagés. "J'aimerais que ça fonctionne entre lui et moi", a admis la jeune femme. Patrice n'a pas caché son émotion après avoir découvert que sa belle souhaitait continuer. "C'est ma nouvelle vie qui s'ouvre", a-t-il déclaré en larmes.

Quelques jours plus tard, c'était au tour de Patrice de découvrir le quotidien de Sylvie, dans les Yvelines. Cette dernière avait loué une maison pour l'accueillir plus aisément. Après une visite des lieux, ils ont déjeuné puis sont partis chez la candidate... pour une initiation au tissage. Le lendemain, Sylvie lui a fait visiter son village, autant de moments qui ont encore plus donné envie à Patrice de continuer à la découvrir. Sa prétendante était quant à elle plus sur la réserve : "Pour l'instant, je ne vois pas plus que de l'amitié. C'est peut-être normal, mais j'ai du mal à me projeter plus que ça. Je pense que c'est trop tôt pour se projeter."