Patrice (L'amour est dans le pré) courtisé par des femmes "tenaces"

Comme chaque lundi, M6 dévoile un nouvel épisode de L'amour est dans le pré. Cette semaine encore, les fans de l'émission champêtre pourront suivre les péripéties amoureuses de quatorze agriculteurs encore actuellement à l'étape du speed dating.

Pour Patrice, cette étape s'est plutôt bien déroulée. Très serein, l'ostréiculteur-vannier de 50 ans avait surpris en enchaînant, avec assurance, les rencontres de dix prétendantes. Lors d'une interview pour Télé 7 jours, l'agriculteur revient sur cette première expérience médiatique et se confie sur sa nouvelle renommée qui l'inquiète un peu. "J'espère qu'on ne va pas me sauter dessus dans la rue !", blague-t-il.

Pourtant, ses inquiétudes pourraient être fondées. En effet, dès la diffusion de son portrait en janvier 2018, il avait déjà reçu la visite surprise d'admiratrices sur son exploitation. Ces dernières s'étaient montrées très directes avec lui : "Il y a des femmes qui me voulaient à tout prix et qui sont venues jusque chez moi. Elles sont tenaces !"

Cette anecdote amusante survient après qu'il a révélé qu'une de ses prétendantes, pour qui il n'avait pas craqué, a demandé l'aide de la psy de l'émission : "Elle a été déçue et a vu la psychologue de l'émission. J'ai repris de ses nouvelles un peu plus tard." Décidément, le supposé grand timide de la saison est un véritable briseur de coeurs ! On a hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la suite de l'aventure...

Retrouvez chaque lundi L'amour est dans le pré dès 21h sur M6