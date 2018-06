L'Arme fatale: Clayne Crawford et Damon Wayans en guerre, les révélation chocs !

L'Arme fatale ne fait pas parler d'elle pour les mésaventures de son duo de policiers mais plutôt pour celles de ses acteurs. Depuis plusieurs mois, la série de la chaîne FOX est dans la tourmente ! La cause principale ? Le comportement de Clayne Crawford, l'interprète de Martin Riggs, et sa mauvaise entente avec son collègue Damon Wayans qui incarne Roger Murtaugh. Si l'acteur de 40 ans a été viré fin avril 2018 puis remplacé par Seann William Scott, de nouvelles révélations chocs viennent de faire leur apparition.

C'est le site Variety qui a lâché une bombe ! Le 1er juin dernier, le média américain a recueilli les témoignages de 31 personnes qui officiaient sur le tournage de la saison 2 de L'Arme fatale. Ces derniers ont confirmé que tout se passait très mal entre Clayne Crawford et Damon Wayans. Et cela ne s'arrête pas là car Variety a également dévoilé un enregistrement accablant pour l'interprète de Martin Riggs.

Lors du tournage de l'épisode 20 de L'Arme fatale en mars dernier que Clayne Crawford et Damon Wayans ont eu un vif échange. "Tu es la plus grosse chochotte que j'ai rencontrée de ma vie", lançait l'interprète de Martin Riggs à celui de Roger Murtaugh. Ce dernier s'était blessé à la tête et avait ainsi refusé de tourner. Très vite, les choses se sont détériorées ! Clayne Crawford, visiblement très agacé, s'est lâché : "Qu'est-ce que ça fait d'être dans cette industrie juste parce que tes put*ins de frères le sont aussi ?". "S*ce-moi, va te faire f*utre", répondait alors Damon Wayans. Dans un autre enregistrement, Clayne Crawford s'en prend également aux équipes de tournage et à plusieurs enfants qui faisaient trop de bruit.

Si la production n'a pas supporté l'attitude de Clayne Crawford, celle de Damon Wayans aurait également été critiquée. En effet, plusieurs membres de la production de L'Arme fatale auraient avoué qu'il était "difficile de travailler" avec ce dernier. Ce feuilleton n'est pas sur le point de se terminer !