L'Arme fatale : Clayne Crawford viré, son remplaçant est une star !

Le 8 mai dernier, The Hollywood Reporter annonçait que Clayne Crawford avait été mis à la porte. Ce dont l'acteur lui-même ne semblait pas être courant. "Attendez, attendez, attendez...... Vous ne pouvez pas me virer pendant mon jour de congé !", a réagi Clayne Crawford sur Twitter. "Tout le monde semble connaître mon avenir mais je n'ai reçu aucun mot de la Fox ou de Warner Bros. J'espère que je ne suis pas renvoyé !", poursuivait-il dans un autre message, sur Instagram cette fois.

Rappelé à l'ordre à plusieurs reprises, celui qui avait repris le rôle jadis tenu par Mel Gibson s'était publiquement excusé. "J'adore, je respecte et je m'occupe de mon équipe au mieux et je ne la mettrais jamais intentionnellement en péril, écrivait-il. Je suis vraiment désolé si mon envie de faire du bon boulot a pu mettre des gens mal à l'aise sur le plateau ou leur donner l'impression de ne pas se sentir assez soutenus dans leurs efforts. De plus, je m'excuse auprès de tous les membres de l'équipe et de tous les acteurs pour toute l'attention négative que reçoit L'Arme fatale aujourd'hui à cause de ces incidents."