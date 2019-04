La bague à un million d'euros de l'impératrice Eugénie, volée à Paris

Le bijou, un diamant de 40 carats, a été conçu à partir du diadème de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Le troisième district de la police judiciaire mène une enquête préliminaire. La bague pourrait avoir pris la direction de la Belgique, où le recel n'est passible que d'une simple amende. Le Parisien souligne que les auteurs du vol à main armée subie par Kim Kardashian en octobre 2016 ont fait plusieurs allers-retours entre la région parisienne et la ville d'Anvers, où exercent de prestigieux diamantaires...

Jean-Christophe Napoléon Bonaparte réside à Londres et travaille pour fond d'investissement. Il ne fait que de rares interviews et apparitions publiques officielles. La dernière remonte à juin 2015. Jean-Christophe Napoléon Bonaparte avait célébré le bicentenaire de la bataille de Waterloo avec le roi Alexander des Pays-Bas, le roi Philippe de Belgique et son épouse, la reine Mathilde.