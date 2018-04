La Carte aux trésors et ses hélicoptères : Comment Dropped a compliqué ce retour

La société Adventure Line Productions (ALP) l'assure, l'émission La Carte aux trésors bénéficie d'un dispositif de sécurité jamais vu autour de ses hélicoptères, le symbole du format qui fait son retour ce 25 avril 2018 sur France 3 avec Cyril Féraud à sa tête.

Après le drame survenu sur le tournage de Dropped en mars 2015 – une émission produite par ALP, laquelle société vient d'être condamnée pour "faute inexcusable" –, il a fallu s'assurer qu'un tel accident ne pourrait plus se produire aujourd'hui. "Nous nous sommes imposé des mesures de sécurité très strictes", a indiqué le producteur Pierre-Antoine Boucly à nos confrères du Figaro. Pour ce faire, durant six semaines, ALP a travaillé à élaborer un cahier des charges extrêmement exigent avec la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Le producteur a donc poursuivi : "Il est notamment indiqué que les quatre hélicoptères du jeu ne peuvent pas voler sur le même plan. Les appareils des candidats qui volent à la même altitude seront ainsi l'un derrière l'autre. L'hélico de Cyril Féraud à 60 pieds au-dessus et l'hélico de relais encore au-dessus." À noter que chaque appareil sera ensuite inspecté à la fin de chaque journée de tournage et qu'ils possèdent tous deux moteurs pour parer à toute éventualité.

En outre, si ALP a obtenu l'autorisation de la part de la préfecture et de la DGAC de survoler des zones d'habitations (le premier numéro survolera Montpellier et sa place royale du Peyrou), la production a décidé de ne prendre aucun risque. "Même si on en avait le droit, on a volontairement refusé de voler trop bas pour ne pas donner l'impression aux téléspectateurs qu'on prenait des risques. Nous ne sommes pas dans Mission impossible non plus !", a assuré Pierre-Antoine Boucly.

Avec ce cahier des charges très complet, ALP pense avoir créé un précédent qui obligera les autres acteurs à s'aligner sur ces aménagements garantissant un maximum de sécurité. "C'est la première fois dans l'histoire de la télé qu'une émission obtient l'approbation spéciale de la DGAC. Même les équipes du Tour de France ne la possèdent pas. (...) Il est fort probable qu'on demande désormais aux productions de respecter notre document pour utiliser des avions et des hélicoptères", a-t-il conclu.

La Carte aux trésors avec Cyril Féraud, c'est ce 25 avril à 21h sur France 3 !