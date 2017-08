La Planète des singes : Andy Serkis, celui qui a révolutionné la motion capture

À l'occasion de la sortie de La Planète des singes – Suprématie, Purepeople se propose de faire un portrait du comédien qui prête les mouvements de son visage et de son corps ainsi que sa voix à César, personnage emblématique de la saga : Andy Serkis. En quinze ans, il est devenu le maître incontesté de la motion capture.

Se fondre dans les personnages les plus incroyables

En 2011, cet acteur britannique se cache brillamment derrière Cesar, le primate superintelligent de La Planète des singes : Les origines. Utilisant la captation de mouvement, il donne à son personnage une grande humanité et une finesse de jeu bluffante. En la matière, Andy Serkis a de l'expérience puisqu'il a été le King Kong de Peter Jackson, et il est bien sûr l'inoubliable Gollum de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il deviendra ensuite la voix et les gestes du Capitaine Haddock pour le Tintin de Steven Spielberg.



Pour trouver la voix parfaite et si particulière de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, Andy Serkis s'était inspiré des bruits que font les chats lorsqu'ils crachent des boules de poils ! D'ailleurs, cette voix lui sert pour faire rire ou pour gronder ses enfants ! Il est en effet le père de trois adolescents, Ruby (19 ans), Sonny (17 ans) et Louis (13 ans) dont la maman est l'actrice Lorraine Ashbourne.



Les visages d'Andy Serkis

Mais Andy Serkis, ce n'est pas que Gollum-Kong-César-Haddock. À 53 ans, ce Britannique qui a grandi dans le Grand Londres a fait ses premiers pas artistiques dans la peinture. Puis, étudiant, il se laisse tenter par le théâtre et mène une riche carrière à la télévision britannique. C'est en 1995 qu'il tourne dans son premier long métrage, The Near Room. Ensuite, on le verra dans Deux filles d'aujourd'hui de Mike Leigh, ou encore Le Prestige de Christopher Nolan. Enfin, il porte également la casquette de réalisateur pour Freezing Time (en production) et apparaît dans le clip de Neneh Cherry Woman.

La suprématie

Aussi brillant soit-il, Andy Serkis fait toujours face à des préjugés s'agissant de la performance capture. En 2011, il disait déjà au Telegraph : "La capture de mouvement est toujours mal comprise. Depuis dix ans, on me dit : 'Oh, donc vous avez fait la voix de Gollum', ou 'C'est vous qui faites les mouvements de Kong ?' C'est frustrant, parce que je joue Gollum et je joue Kong." Son jeu d'acteur de Gollum avait d'ailleurs été unanimement salué, mais l'académie des Oscars avait refusé de le nommer, en raison du caractère virtuel de son personnage. Tant pis pour les statuettes, avec ce nouvel épisode de La Planète des singes, c'est l'heure de la Suprématie pour Andy Serkis !