La Robe de ma vie : Une séquence grossophobe choque, M6 s'excuse !

Un véritable tollé ! Une séquence diffusée ce 18 février 2019 dans La Robe de ma vie sur M6 a provoqué l'indignation. Dans celle-ci, une participante prénommée Florence est malmenée par ses proches alors qu'elle essaye une robe de mariée "princesse".

"Tu veux faire une publicité pour robes de mariées grandes tailles ?", "Il va falloir élargir l'allée de l'église...", "Tu te prends pour qui ?", "Mets un sac poubelle tu seras plus jolie", autant de remarques déplacées diffusées qui ne sont pas passées auprès de nombreux téléspectateurs. "Donc c'est normal ça ? Vous n'avez pas honte M6 de diffuser une telle humiliation ? #LaRobeDeMaVie", a par exemple tweeté @wildzou avant de recueillir plus de 28 000 retweets et 35 000 likes. Même Nabilla a relayé la séquence en la qualifiant de "honteuse".

Face à la polémique, M6 est sortie de son silence. Contactée par nos confrères de Puremedias.com, la chaîne a expliqué que "la séquence dans son intégralité montre que la famille de la future mariée ne la critique pas, elle, mais davantage le choix qu'elle a fait 'd'une robe avec du volume'. La fin de l'épisode est d'ailleurs ponctuée de commentaires très positifs de la famille à la jeune femme, 'très belle'". Et M6 d'ajouter en guise de mea culpa : "Néanmoins, nous comprenons l'émoi et l'incompréhension que cet extrait engendre et nous en sommes désolés. Nous aurions dû être plus vigilants."

Une séquence que nous vous proposons de (re)découvrir dans notre player !