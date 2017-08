La youtubeuse Léa de la chaîne "Je ne suis pas jolie" est enceinte !

C'est un véritable raz-de-marais que la youtubeuse Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie a provoqué ce mercredi 23 août 2017 sur les réseaux sociaux. En effet, la jeune femme de 21 ans a annoncé à sa communauté qu'elle attendait un heureux événement !

Durant près de quatre minutes, c'est face à sa caméra que la vidéaste sème le doute en dévoilant quelques indices. Alors que des photos de son couple s'ajoutent au fur et à mesure de la vidéo, sur la table, un paquet de chips finit par laisser place à une barquette de fraises – le péché mignon des femmes enceintes dans l'imaginaire collectif –, une bouteille de bière se transforme en biberon, puis Léa finit par se lever afin d'afficher à ses nombreux fans son ventre arrondi.

Cette annonce a enchanté ses millions d'abonnés sur la plateforme de vidéos, mais la surprise est quand même étonnante puisqu'un mois plus tôt, Léa expliquait au blogueur Sam Zirah dans son émission En toute intimité que l'envie d'avoir un enfant devait "être commune" mais qu'avec son compagnon, ils attendaient de voir "ce que la vie leur réserverait."

Son petit ami Samuel qui devrait devenir son mari le 2 septembre prochain était à l'époque du lycée un "super cliché", "un capi­taine de l'équipe de rugby." D'ailleurs, toutes ses copines lui disaient qu'il était "un coureur de jupons". Mais au final, "pas du tout", assure-t-elle.

"On s'est tout de suite hyper bien enten­dus et ça fait six ans que ça dure", avait-elle assuré. Il est "l'homme de [s]a vie", mais aussi son "meilleur ami", celui qu'il lui a permis d'en être là aujourd'hui : "On est ensemble depuis telle­ment long­temps, il était là au début, on a grandi ensemble."

Toutes nos félicitations à la future maman !