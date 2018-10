Lady Gaga bientôt mariée à Christian Carino : Elle confirme enfin !

Lady Gaga arbore depuis plusieurs mois un énorme diamant à l'annulaire gauche, une bague qui n'est pas là par hasard et qui représente véritablement un engagement. Elle l'a confirmé lundi 15 octobre 2018 lors d'un discours prononcé lors de la soirée des Elle Women In Hollywood Awards qui s'est déroulée au Four Seasons à Beverly Hills. La chanteuse et actrice américaine de 32 ans, actuellement à l'affiche d'A star is born avec Bradley Cooper, a évoqué son "fiancé Christian" en faisant directement référence à son compagnon Christian Carino qui était également présent.

En couple depuis février 2017, Lady Gaga et Christian Carino avaient été annoncés fiancés dès le mois de novembre par US Weekly alors même que leur engagement aurait été célébré durant l'été dans le plus grand secret. L'agent artistique avait alors respecté la tradition en demandant préalablement la main de la chanteuse à son papa. Depuis que l'information de leurs fiançailles avait fuité dans la presse, ni l'un ni l'autre n'avait jusqu'alors confirmé.

Lors de la soirée des Elle Women In Hollywood Awards, Lady Gaga, habillée d'un ensemble XXL signé Marc Jacobs, a également versé de nombreuses larmes. La star est revenue sur une douloureuse expérience, le viol dont elle a été victime alors qu'elle n'avait que 19 ans.

Si Lady Gaga s'est enfin décidée à confirmer ses fiançailles, ce n'est pas la première fois qu'elle se dirige vers le mariage. La marraine du prochain Met gala (avec Serena Williams) a été fiancée au charmant acteur Taylor Kinney de la série Chicago Fire. Le couple avait rompu son engagement en 2016 après cinq ans d'amour.