Lady Gaga fiancée à son amoureux Christian Carino !

C'est officiel, Lady Gaga (31 ans) et son amoureux Christian Carino (48 ans) sont fiancés. D'après les informations de nos confrères de Us Weekly, l'interprète de Poker Face et son agent artistique ont organisé leurs fiançailles l'été dernier, dans le plus grand secret. Christian Carino aurait pris soin de demander, au préalable, la permission au père de sa belle.

Toutefois, en vue des problèmes de santé que rencontre Lady Gaga, le couple aurait pour l'heure mis en stand-by tout projet de mariage. La chanteuse se concentre exclusivement sur sa maladie, la fibromyalgie. Une pathologie qui se manifeste par des douleurs, de l'épuisement, d'hyperesthésie, des troubles de mémoire, digestifs ou encore du sommeil. Le malade peut également tomber en dépression.

Face à cette douloureuse épreuve, l'interprète de Born This Way peut compter sur le soutien de Christian Carino, dont elle s'était montrée très proche en février dernier en marge de son show au Super Bowl. Mais, avant de tomber dans les bras de son chéri, et désormais fiancé, Lady Gaga avait des projets plein la tête avec Taylor Kinney, acteur de la série Chicago Fire. Le couple s'était fiancé, avant de finalement se séparer après cinq années d'amour. De son côté, Christian Carino partageait la vie de Lauren Cohan, qui campe Maggie Greene dans The Walking Dead.