Lady Gaga : Recasée avec son agent !

Près de sept mois après sa rupture avec son fiancé l'acteur Taylor Kinney, Lady Gaga a retrouvé l'amour ! La chanteuse sort avec son agent artistique Christian Carino, a dévoilé une source proche au magazine People.

Lady Gaga n'est plus un coeur à prendre puisqu'elle l'a confié depuis quelques semaines à son agent de l'agence Creative Artists Agency (CAA, une des plus grosses de Los Angeles), Christian Carino. En effet, le couple a été vu en plein câlin le 28 janvier lors d'un concert de Kings of Leon puis au cours du week-end su Super Bowl LI où la star était la tête d'affiche du show de la mi-temps. D'ailleurs, sur la pelouse du stade, les amoureux se sont offerts un selfie, monsieur déposant un baiser sur la joue de la chanteuse...

Lady Gaga, qui a annoncé qu'elle repartait en tournée avec le Joanne World Tour, avait laissé planer un doute sur une possible réconciliation avec Taylor Kinney mais force est de constater qu'il n'en est rien. Son nouveau chéri, dont la liste des clients compte Jennifer Lopez, Miley Cyrus ou Christina Aguilera, sortait précédemment avec l'actrice de Walking Dead, Lauren Cohan.

Les fans de Lady Gaga pourront la retrouver le 12 février sur la scène des Grammy Awards.

