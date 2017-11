Lady Gaga : Bikini, talons aiguilles et fesses à l'air, elle sort le grand jeu

De retour en grande forme après quelques petits soucis de santé qui lui ont valu de reporter plusieurs dates de sa tournée mondiale, Lady Gaga a profité d'une parenthèse détente dans son agenda bien chargé pour s'offrir une journée plage pas tout à fait comme les autres.

Vêtue de son plus beau bikini doré et perchée sur des talons aiguilles, la chanteuse de 31 ans s'est improvisé un shooting au bord de l'eau, mercredi 29 septembre. Les photos ont été capturées à Miami, où la star américaine fait actuellement escale pour les besoins de son concert qui aura lieu ce jeudi 30 novembre à l'American Airlines Arena.

Parée de ses lunettes de soleil, l'interprète de Bad Romance avait agrémenté son look de quelques bijoux bling bling et d'un déshabillé très sexy. Mieux, Stefani Germanotta (de son vrai nom) avait opté pour un string de bain qui mettait efficacement en valeur ses fesses nues et rebondies. "Appelez-moi Princesse Peach", a-t-elle commenté en légende dudit cliché, fière de ses formes.