Lady Gaga : Très malade, elle reporte toute sa tournée européenne !

Lady Gaga vient de faire des milliers de déçus mais c'est, on l'imagine, aussi un crève-coeur pour elle : toute la partie européenne de sa tournée Joanne World Tour est entièrement reportée pour cause de maladie. Elle vient de confirmer la nouvelle ce lundi 18 septembre sur Facebook.

Lady Gaga, qui avait déjà annulé une représentation à Montréal et récemment à Rio, va donc reporter pas moins de six semaines de concerts ! La chanteuse de 31 ans, qui a révélé souffrir de fibromyalgie, semble au plus mal... "Live Nation a confirmé aujourd'hui que la partie européenne de la tournée de Lady Gaga avait malheureusement été reportée jusqu'au début de l'année 2018. Cette partie européenne de six semaines devait commencer le 21 septembre à Barcelone et prendre fin le 28 octobre à Cologne. Lady Gaga souffre d'intenses douleurs physiques qui l'empêchent de se produire. Elle reste entre les mains expertes des médecins qui lui ont recommandé de reporter ses concerts", peut-on lire sur Facebook.

Lady Gaga, qui défendait notamment son dernier disque sur cette tournée, se dit très triste à l'idée de ne pas pouvoir honorer ses engagements dans l'immédiat. "Lady Gaga est dévastée alors qu'elle était impatiente de se produire pour ses fans européens", ajoute le communiqué. La chanteuse passera les sept prochaines semaines en convalescence. Sur Twitter, la star ajoute : "Je n'utilise pas le mot souffrance pour attirer de la pitié ou de l'attention et j'ai été déçue de voir certaines personnes sur la Toile suggérer que je faisais du cinéma, que j'en rajoutais ou que je jouais les victimes pour écourter ma tournée."

Lady Gaga devait notamment se produire à Paris les 6 et 7 octobre.