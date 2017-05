Lady Gaga en deuil : Son hommage bouleversant à sa BFF, emportée par la maladie

Lady Gaga est en deuil après avoir perdu le week-end dernier son amie de longue date, Sonja Durham. Le mois dernier déjà, lors de son passage sur la scène du festival Coachella, la popstar de 31 ans rendait hommage à sa meilleure amie qui luttait contre le cancer. Cette fois, c'est sur les réseaux sociaux que la Mother Monster a publié un magnifique et très émouvant hommage à la jeune femme, emportée par la maladie.

"Je ne sais pas comment faire pour estimer une amitié. Je ne suis même pas sûre que l'on puisse vraiment juger de tout ce qu'elle nous a apporté. Seul notre coeur sait vraiment combien ça compte, et c'est bien trop particulier pour que les mots puissent en témoigner. J'ai l'impression qu'il y a deux sentiments qui se battent l'un avec l'autre. Le premier, c'est que je vais vivre chaque jour avec bien plus de passion, de détermination et de compassion qu'avant. Parce que c'est ainsi qu'elle vivait et c'est ce qui nous a rapprochées. Je sais que c'est ce qu'elle a toujours voulu pour moi", a-t-elle écrit sur sa page Instagram, en légende d'une photo de deux amies.

L'interprète de Million Reasons a ensuite expliqué que son amie avait toujours été présente pour la soutenir dans les bons, comme les mauvais moments et qu'elle l'avait aimée inconditionnellement alors qu'elle apprenait, tant bien que mal, à gérer la notoriété sans perdre son inspiration.

"La deuxième chose que je ressens, c'est l'impression qu'on vient de me voler dix ans de ma vie, de mon amitié et ma carrière avec elle. Comme si quelqu'un nous l'avait arrachée, et avec elle, tous nos bons moments. Je sais que ce n'est pas vrai et que je garde nos souvenirs en moi pour toujours, mais je suis sous le choc de savoir que je n'en créerais plus aucun nouveau avec elle, et que je ne la verrai plus avant de mourir moi aussi", a-t-elle ajouté.

Pour finir, la chanteuse a tenu à rendre hommage à toutes les victimes du cancer ainsi qu'à leurs proches. "Je promets d'être encore plus présente pour ceux qui ont perdu quelqu'un à cause de la maladie. Je fais partie de cette famille maintenant. Je promets de me battre et de défendre les patients atteints d'un cancer pour que le monde continue le combat contre la maladie. Je l'aime. Je l'aime toujours ainsi que son mari Andre, son beau-père Sante et ses amis. Je leur ai fait à manger hier. Je continuerai de cuisiner pour eux et de cuisiner mon âme jusqu'à ce qu'elle comprenne tout cela", a-t-elle conclu.