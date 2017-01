Lady Gaga ne jouera pas Donatella Versace dans "American Crime Story"

Au mois d'avril, commencera la production de la saison 3 d'American Crime Story consacrée au meurtre de Gianni Versace. Lady Gaga n'y participera pas : pressentie pour tenir le rôle de la soeur du défunt, son amie Donatella, la chanteuse et actrice de 30 ans s'est malheureusement désistée...

C'est le scénariste et producteur Ryan Murphy qui annonce la triste nouvelle. Lady Gaga commence une année 2017 extrêmement chargée, elle ne pourra donc pas assister au tournage du très attendu volet d'American Crime Story dédié à Gianni Versace. "Elle est très occupée cette année – elle fait le Super Bowl, puis A Star Is Born [film, réalisé et coécrit par Bradley Cooper, NDLR] et je crois qu'elle part en tournée mondiale... J'étais sûr que ça ne marcherait pas", déplore Ryan Murphy. Il espère tout de même collaborer avec Gaga à l'avenir.

Après le procès d'O.J. Simpson starring David Schwimmer dans le rôle du défunt avocat – et papa de Robert, Kourtney, Kim et Khloé Kardashian – , American Crime Story s'attaque à une nouvelle saga criminelle : le meurtre de Gianni Versace. Lady Gaga était fortement pressentie pour y incarner Donatella Versace, âgée de 42 ans au moment de l'assassinat de son frère. Le serial killer Andrew Cunanan est l'auteur de ce crime commis le 15 juillet 1997, à l'entrée de la villa du créateur à Miami Beach. Il figurait à l'époque sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI. Il s'est suicidé le 24 juillet de la même année.

Versace/Cunanan: American Crime Story est le titre officiel de cette troisième saison d'American Crime Story. La production de cette saga de dix épisodes commencera au mois d'avril. Plutôt que d'y participer, Lady Gaga interprétera donc sur scène les chansons de son album, Joanne, sorti le 21 octobre.

Côté acting, Lady Gaga a récemment joué dans la saison 5 d'American Horror Story, diffusée sur FX comme American Crime Story. Sa performance dans la peau de la comtesse Elizabeth Johnson lui avait valu en janvier 2016 un Golden Globe, dans la catégorie Meilleure actrice dans une série ou un film télévisé.