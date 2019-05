Lady Gaga, présidente du Met Gala : un look hors du commun avant le grand jour

Ce lundi 6 mai, a eu lieu à New York le Met Gala, la soirée mode la plus attendue de l'année ! Lady Gaga en sera la coprésidente et prépare l'événement en lançant son défilé de looks. Sa première tenue ? Une robe rayée qui a hypnotisé les photographes et amoureux de street style...

"Met Gala, on arrive", a écrit Lady Gaga sur Instagram, en légende d'une photo d'elle à bord d'un jet privé publiée le week-end dernier. Elle a atterri à New York et lancé son marathon pré-Met Gala. Dimanche, l'actrice oscarisée de 33 ans et ex-fiancée de Christian Carino s'est rendue chez Anna Wintour pour dîner.

Lady Gaga n'était pas la seule célébrité présente. Sienna Miller et les deux autres présidents du Met Gala 2019, Serena Williams et le chanteur Harry Styles, ont également répondu à l'invitation d'Anna Wintour. Gaga leur a volé la vedette grâce à son look du soir, composé d'une robe Marc Jacobs, collection automne-hiver 2019, de collants noirs et de bottes à semelles plateformes.

Un sac Celine accessoirisait sa tenue.