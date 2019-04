Lady Laistee, après 14 ans d'absence et un livre choc : "Je devais m'arrêter..."

Lady Laistee revient avec un nouveau single, Le Retour du phoenix, qui annonce l'EP Un monde meilleur à la rentrée et un album en 2020. La rappeuse n'avait plus sorti de disque depuis Second souffle, en 2005. Le grand public avait eu le coup de foudre pour Et si, dédié à son frère et extrait de son premier album, Black Mama, en 1999. Ce silence de quatorze années n'a été interrompu qu'en 2015 par la sortie d'une autobiographie choc. Comme l'explique l'artiste de 47 ans, elle a eu besoin de prendre ses distances...

Dans une interview accordée au site Madame Rap, le premier média en France dédié aux femmes dans le hip hop, et publiée ce 29 avril 2019, Lady Laistee revient sur cette absence : "Je devais me trouver en tant que personne. Le fait d'être loin de l'industrie de la musique était quelque chose de voulu et de nécessaire. J'ai eu besoin de faire ma thérapie personnelle. J'ai eu un passé plein de rebondissements : l'accident cérébral, la séparation d'avec mon mari... Ma vie devait correspondre à mes décisions du moment. Je devais m'arrêter et faire un reset si je peux dire ça comme ça." Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram le 19 avril, elle confiait déjà : "En tant qu'artiste je savais ce que je faisais, mais en tant que personne, dans ma vie personnelle, il y avait des choses à gérer (...) J'avais besoin de temps et aujourd'hui, je crois que je me suis retrouvée."