Laeticia Hallyday adresse un déchirant message à David et Laura Smet

Voilà déjà huit mois que Laura Smet et David Hallyday ont attaqué leur belle-mère Laeticia Hallyday en justice afin de contester le testament mis en place par leur père Johnny Hallyday avant sa mort. Aujourd'hui, les négociations sont momentanément suspendues, même si la veuve du rockeur ne ferme pas complètement la porte à ses beaux-enfants. Traînée dans la boue, fustigée et attaquée depuis de longs mois, Laeticia Hallyday n'est toutefois pas prête à réouvrir les négociations à n'importe quel prix, elle qui déplore "beaucoup de haine, de mépris" dans le clan adverse.

En promotion pour porter le 51ème album de Johnny Hallyday, Mon pays, c'est l'amour, dans les bacs depuis ce 19 octobre 2018 et déjà écoulé à plus de 300 000 exemplaires, Laeticia Hallyday a répondu ce samedi matin (20 octobre) aux questions de Marc-Olivier Fogiel sur RTL. Un long entretien à coeur ouvert lors duquel elle a réaffirmé sa volonté de trouver un accord dans le futur tout en "respectant les volontés" de son "homme".

"C'est une guerre qui m'a été déclarée, qui a été extrêmement violente et que je n'ai pas comprise, je n'ai jamais reçu un appel de Laura et de David depuis leur départ de St Barth [après l'enterrement de Johnny en décembre 2017, NDLR], a confié la veuve du rockeur. J'ai toujours mis beaucoup d'empathie dans notre relation. Leur douleur était bien réelle. Je pense que si on s'était retrouvés en famille, si on avait discuté, on aurait pu parler des dernières volontés de leur père, les siennes, pas les miennes", rappelle-t-elle. "Mon homme estimait que David et Laura étaient protégés avec des donations importantes, qu'il les avaient gâtés, qu'ils avaient encore leurs mères...", a-t-elle ajouté.

Je suis prête à trouver un accord, mais tout est orchestré pour manipuler l'opinion publique

C'est ainsi que la maman de Jade (14 ans) et Joy (10 ans) a adressé un message déchirant à ses beaux-enfants, après leurs promesses "non tenues" de rester dans la vie de leurs petites soeurs, quoi qu'il arrive. "Mes filles connaissent l'abandon avec leur frère et soeur, elles sont en manque d'eux. On n'a pas de haine chez nous, on n'est pas dans le mépris ou l'humiliation. J'essaye de ne pas trahir les volontés de mon homme mais je suis prête à... Je leur ai tendu les bras beaucoup de fois. Malheureusement les choses sont orchestrées, manipulées pour leur faire du mal. Pour me nuire. (...) Je suis prête à trouver un accord avec eux en respectant les volontés de mon homme et en mettant beaucoup d'empathie. Mes filles n'ont pas de nouvelles de Laura et David depuis le mois de décembre. Ce n'est pas la vie que j'ai partagée avec eux, avec mon homme, j'avais des rapports extrêmement sains avec eux. (...) On a réparé certaines choses avec beaucoup d'amour. J'aimerais leur dire que Jade et Joy sont en manque de leur frère et soeur et qu'il faut arrêter cette guerre qu'ils ont déclarée. S'ils ne le font pas pour moi, qu'ils le fassent pour leur père, on a besoin de se reconstruire, et on a besoin de paix, de sérénité et d'amour pour y arriver. L'amour nous sauve de tout. Je peux entendre certaines choses, je peux comprendre certaines choses, mais il y a des limites. Je serai toujours digne pour lui, je respecterai toujours ses choix et ses envies, mais je suis prête, oui... J'ai tendu la main plusieurs fois, mais tout est orchestré derrière par les avocats pour manipuler l'opinion publique, c'est humiliant", a-t-elle tristement conclu.