Laeticia Hallyday et ses filles rendent hommage à Agnès Varda, JR la fait voler

"Il nous reste Cléo, Le Bonheur, les gens qui chantent, de la poésie belle à l'infini, des souvenirs, de l'intelligence et des rires, et aujourd'hui, beaucoup de chagrin... Agnès on vous admire et on vous aime tant", a écrit Laeticia Hallyday dans sa story Instagram du 29 mars 2019, en légende d'une belle photo où elle pose avec ses deux filles Jade (14 ans), Joy (10 ans) au côté de l'immense cinéaste française Agnès Varda, décédée à l'âge de 90 ans ce même jour. On peut voir également la date du cliché, le 8 juillet 2017. A ce moment-là, Johnny Hallyday était toujours parmi les siens, peut-être est-ce lui qui a immortalisé ce tendre moment...

Comme le Taulier qui a vécu à Los Angeles – Laeticia et leurs enfants habitent dans la maison de Pacific Palisades –, Agnès Varda aimait beaucoup les Etats-Unis. Entre 1968 et 1970, Agnès séjourne en Californie et son existence en Amérique lui inspire le film Lions Love (1969). Elle rentre en France en 1970 et tourne, à l'heure de la libération des droits de la femme, le film féministe L'une chante, l'autre pas et fait partie des signataires en 1971 du manifeste des 343, appel pour la dépénalisation et la légalisation de l'IVG. Retour à Los Angeles en 1979 où elle réalise le documentaire Mur murs et une fiction inspirée de sa vie à Venice, Documenteur. Durant sa vie aux États-Unis, Agnès Varda côtoie le leader des Doors, Jim Morisson. Elle sera d'ailleurs présente lors de son enterrement au cimetière du Père-Lachaise à Paris en 1971.

De son côté, le photographe et grand ami d'Agnès Varda JR a fait un nouvel hommage à son amie. Très pris par l'installation de son oeuvre à la pyramide du Louvre, le célèbre street-artist a dévoilé en story une vidéo où l'on voit le double en carton de la réalisatrice, accrochée à des ballons et s'envolant dans le ciel. Une scène poétique qui sied si bien à cette figure du 7e Art.