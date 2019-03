Mort d'Agnès Varda, artiste iconique : Julie Gayet pleure sa "maman de cinéma"

L'amie américaine

Entre 1968 et 1970, Agnès séjourne en Californie et son existence en Amérique lui inspire le film Lions Love (1969). Elle rentre en France en 1970 et tourne, à l'heure de la libération des droits de la femme, le film féministe L'une chante, l'autre pas et fait partie des signataires en 1971 du manifeste des 343, appel pour la dépénalisation et la légalisation de l'IVG. Retour à Los Angeles en 1979 où elle réalise le documentaire Mur murs et une fiction inspirée de sa vie à Venice, Documenteur. Durant sa vie aux États-Unis, Agnès Varda côtoie le leader des Doors, Jim Morisson. Elle sera d'ailleurs présente lors de son enterrement au cimetière du Père-Lachaise à Paris en 1971.

La consécration

Après avoir été jurée en 1983 du 40e Festival de Venise, Agnès Varda sort deux ans plus tard Sans toit ni loi avec la coqueluche du cinéma d'auteur, Sandrine Bonnaire. Dans ce drame, l'actrice incarne une vagabonde dont on découvre la vie libre mais difficile et le film remporte le Lion d'or à la Mostra de Venise. Elle s'attaque ensuite à la star Jane Birkin en tournant un diptyque sur sa vie : Jane B. par Agnès V. et Kung-Fu Master.