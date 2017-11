Angelina Jolie danse avec Agnès Varda, reine d'Hollywood et oscarisée à 89 ans

Consacrée à Hollywood, Agnès Varda a reçu samedi 11 novembre 2017 un Oscar d'honneur pour récompenser et saluer l'ensemble de sa carrière. Et quelle carrière pour cette cinéaste qui pendant 60 ans, n'a cessé de tourner avec son regard si original et singulier, parfois dans l'ombre de son mari Jacques Demy, avant de signer des classiques du 7e art français, Cléo de 5 à 7, L'une chante, l'autre pas ! Samedi soir, elle est rentrée dans l'histoire d'Hollywood en devenant la première réalisatrice honorée d'un Oscar d'honneur. Cela valait bien une petite danse...

Car sur scène, après un émouvant discours, la réalisatrice et photographe de 89 ans s'est offert une danse avec Angelina Jolie, remettante de sa statuette. "Entre la gravité et la légèreté, je choisis la légèreté et ça me donne envie de danser la danse du cinéma !", a-t-elle déclaré en conclusion avant de danser avec l'ex de Brad Pitt. Quelques jours plus tôt, la star hollywoodienne posait avec la cinéaste française lors d'une première à Los Angeles de Visages Villages, le documentaire co-réalisé avec JR et favori à l'Oscar du meilleur documentaire.

"Je suis très émue, malgré le fait qu'il s'agisse d'un prix pour l'ensemble de ma carrière comme si celle-ci était terminée, je n'ai pas perdu mon envie, ni ma curiosité", a déclaré la réalisatrice au lendemain de son Oscar lors d'une réception organisée en son honneur, dimanche à la Résidence de France à Los Angeles.