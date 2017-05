Cannes 2017 : La valse des prix a commencé, le palmarès se précise !

À quelques heures de connaître l'heureux vainqueur de la Palme d'or du 70e Festival de Cannes, les premiers prix tombent dans les nombreuses sélections parallèles. On peut déjà vous révéler que le très apprécié 120 battements par minute a remporté la Queer Palm, mais aussi le Prix Fipresci de la critique internationale, alors que le film d'Agnès Varda et JR, Visages Villages, s'est vu attribuer L'Oeil d'or par sa présidente de jury, Sandrine Bonnaire.

Dans la sélection Un Certain Regard, dont le jury était présidé par Uma Thurman, le film Lerd de Mohamma Rasoulof a été primé, alors que Jasmine Trinca été honorée pour sa prestation dans Fortunata. Mathieu Amalric a remporté le Prix de la poésie du cinéma pour son film Barbara, alors que Michel Franco, primé l'an dernier en Compétition, s'est offert le prix du jury UCR pour Las Hijas de Abril.

À la Cinéfondation, le jury de Cristian Mungiu a honoré en Premier Prix un film belge, Paul est là, de Valentina Maurel. Un métrage français, Deux égarés sont morts, de Tommaso Usberti, s'est offert le Troisième Prix. Du côté de la Quinzaine des Réalisateurs, Kleber Mendonça Filho et ses jurés ont offert le Grand Prix Nespresso à Makala d'Emmanuel Gras.

Du côté de la Compétition officielle, la pression monte et les rumeurs courent. Néanmoins, on semble commencer à distinguer quelques favoris. Du côté du Prix d'interprétation féminine, Diane Kruger a fait l'unanimité pour In The Fade, et il se pourrait bien que le jury de Pedro Almodovar ait été également séduit par la prestation de l'actrice allemande. 120 battements par minute est, côté français, notre meilleure chance de figurer au palmarès, peut-être pour Un prix du jury ou mieux encore. Du côté de la Palme d'or, cela pourrait se jouer entre deux claques, Hong Sang-soo et son film Le Jour d'après, et le dernier film en compétition, et You Were Never Really Here de Lynne Ramsay. Andreï Zviaguintsev et son Faute d'amour pourraient également figurer au palmarès. Verdict ce soir, avec notre direct et les premières photos !