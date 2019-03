Agnès Varda est morte : L'immense cinéaste nous a quittés à 90 ans

L'immense réalisatrice française Agnès Varda est décédée à l'âge de 90 ans dans la nuit de jeudi 28 à vendredi 29 mars à l'âge de 90 ans, ont annoncé des membres de sa famille et son entourage vendredi à l'AFP. "La réalisatrice et artiste Agnès Varda est décédée chez elle dans la nuit du jeudi des suites d'un cancer. Sa famille et ses proches l'entouraient", ont-ils annoncé dans un communiqué. Figure emblématique de la Nouvelle Vague, elle laisse derrière elle une filmographie magnifique. Cinéaste, mais également photographe et plasticienne, elle avait dernièrement collaboré avec l'artiste JR pour l'oeuvre Visages, villages.

Parmi les longs métrages d'Agnès Varda, on peut citer Cléo de 5 à 7 (1962), Sans toit ni loi (1985, Lion d'or à la Mostra de Venise) ou encore Les Plages d'Agnès (2009, César du meilleur film documentaire).

Sa carrière a été auréolée par un César d'honneur en 2001, le prix René-Clair de l'Académie française en 2002, une Palme d'honneur au Festival de Cannes 2015, un Oscar d'honneur reçu en 2017 et remis par Angelina Jolie, ainsi que la Caméra de la Berlinale en 2019.

Agnès Varda a été l'épouse du réalisateur Jacques Demy avec lequel elle a eu un fils, Mathieu (46 ans). Son mari adoptera également Rosalie (60 ans), qu'elle avait eue avec le comédien Antoine Bourseiller. Elle a été l'heureuse de quatre petits-fils : Valentin, Augustin, Corentin (enfants de Rosalie) et Constantin (fils de Mathieu).