Laeticia Hallyday : Sa folle soirée en boîte avec Yannick Noah

Après une après-midi sportive à faire de l'aquabike dans un décor de rêve, Laeticia Hallyday a passé la soirée à danser et chanter aux côtés de ses copines Isabelle Camus, Liliane Jossua et Marie Poniatowski. Toutes ont assisté au show de Yannick Noah au Ti' St-Barth et ses reprises enflammées de Téléphone, Sting ou Bob Marley. Jade était également de la partie tandis que Joy semble avoir profité d'une soirée entre jeunes filles avec sa copine Tess Rambaldi.