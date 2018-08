Laeticia Hallyday : Son nouveau tatouage hommage à Johnny et leur île chérie

Saint-Barthélemy est un refuge chargé de sens pour Laeticia Hallyday. En plus d'avoir offert un décor paradisiaque pour ses plus beaux étés avec Johnny et leurs filles, l'île est aujourd'hui la dernière demeure du rockeur. Pour ses premières vacances là-bas sans lui, sa veuve a choisi un souvenir indélébile.

Nouveau tatouage hommage pour Laeticia Hallyday sur son île chérie, Saint-Barthélemy, le 11 août 2018.

Sur une vidéo story publiée par son amie Liliane Jossua sur Instagram, ce samedi 11 août 2018, on peut apercevoir la mère de Jade et Joy, tout sourire, en train de se faire faire un nouveau tatouage. Celle-ci semble avoir choisi d'inscrire la mention "St Bart forever" sur sa cheville droite. Un choix qui pourrait bien symboliser l'été de la renaissance sur l'île que chérissait tant l'homme de sa vie, au point de la choisir comme sa dernière demeure.

Quelques jours avant ce petit coup de folie indélébile, Laeticia Hallyday est apparue en pleine baignade dans un décor de rêve au côté de cette même amie. De quoi faire le plein d'énergie avant une rentrée bien chargée. Pour la première fois depuis les funérailles à la Madeleine, en décembre dernier, la veuve de 43 ans s'apprête à revenir à Paris pour la promotion de l'album posthume de Johnny, annoncé pour le mois d'octobre. Elle s'envolera ensuite pour le Vietnam, pays d'origine de ses filles, pour un voyage humanitaire avec l'association La Bonne Etoile fondée avec son amie Hélène Darroze.

Le voyage devait à l'origine avoir lieu en février dernier, avant d'être reporté à cause de la bataille judiciaire opposant Laeticia à David Hallyday et Laura Smet au sujet de l'héritage de leur père. Une nouvelle audience est prévue pour le mois de novembre au tribunal de Nanterre. Les deux parties devraient une nouvelle fois essayer de trouver un accord.

