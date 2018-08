Laeticia Hallyday : Grande fête à Saint-Barthélemy pour ses filles Jade et Joy

L'ambiance était à la fête cette semaine à la villa Jade ! A l'occasion des anniversaires, célébrés à cinq jours d'intervalle, de ses filles Joy (10 ans le 27 juillet) et Jade (14 ans le 3 août), Laeticia Hallyday a d'abord organisé deux fêtes pour chacune le jour J. Mais ce n'est pas tout.

Comme chaque année à la même période à Saint-Barthélemy, Laeticia a ensuite organisé samedi 4 août 2018 une grande fête commune, une soirée déguisée sur le thème "rétro kitch", où l'anniversaire des deux adolescentes était de nouveau fêté en même temps. Une tradition instaurée du vivant de Johnny qu'elle a tenu absolument à préserver...

Malgré la lourde absence de leur papa, Jade et Joy ont pu profiter à fond des célébrations, entourées de leurs plus proches amis, avec cependant, une énorme émotion au moment du gâteau...

Depuis plusieurs jours, petits et grands sont ainsi réunis à la villa pour profiter des vacances d'été : Pierre Rambaldi et son épouse Marie Poniatowski, mais aussi Yannick Noah et sa femme Isabelle Camus font notamment partie des invités. D'autres amis proches ont choisi Saint Barth comme destination de vacances pour être près de Laeticia et des filles, comme Hoda Roche ou Sarah Lavoine et encore le journaliste Gilles Lhote.

Tout ce petit monde a d'ailleurs pris la pose autour de Jade et Laeticia, comme le montre une photo publiée sur Instagram.