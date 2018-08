Laeticia Hallyday : De l'amour et des rires pour les 14 ans de sa fille Jade

Ces dernières semaines, comme toujours, Laeticia Hallyday et ses filles ont été très entourées pour profiter de leurs vacances estivales. Alessandra Sublet, Marie Poniatowski et Hélène Darroze (pour ne citer qu'elles) se sont toutes jointes à elles dans leur paradis antillais. Depuis la mort du Taulier, Laeticia peut sans cesse compter sur le soutien et la présence de ses proches. Des amitiés indestructibles qui lui redonnent progressivement goût à la vie...