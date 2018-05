Laetitia Casta fête ses 40 ans : Retour sur ses apparitions les plus sensuelles

Ce 11 mai 2018, Laetitia Casta souffle ses 40 bougies. L'occasion de revenir en photos sur ses plus belles apparitions, sur les podiums d'abord, puis les tapis rouges.

Laetitia Casta a commencé sa carrière de mannequin dès l'adolescence, alors qu'elle a grandi entre la Normandie et la Corse. Repérée sur une plage de l'Ile de Beauté par un photographe, sa carrière de modèle photo prend un nouvel essor lorsque Jean-Paul Gaultier la fait défiler. Plus tard, c'est pour un autre grand créateur de mode qu'elle défile en devenant la muse d'Yves Saint Laurent, qu'elle accompagnera jusqu'à son tout dernier show. Fidèle à son premier amour, le top aux courbes voluptueuses reste proche du milieu de la mode, assistant désormais depuis le premier rang aux défilés de ses marques fétiches.

Celle qui prêtera ses traits pour le buste de Marianne en 2000 débute son métier d'actrice avec une apparition dans Astérix et Obélix contre César, dans le rôle de la belle Falbala. Depuis, l'égérie L'Oréal Paris se consacre essentiellement au cinéma. Aussi bien dans le téléfilm La Bicyclette bleue (2000) que sur grand écran avec La Jeune Fille et Les Loups (2007), Gainsbourg, vie héroïque, pour lequel elle se glisse dans la peau de Brigitte Bardot (2010) ou la comédie Sous les jupes des filles (2014), l'épouse de Louis Garrel dévoile une large palette de jeu au fil de sa carrière de comédienne.

Figure du Festival de Cannes, Laetitia Casta fréquente la Croisette depuis ses débuts et pourrait bien fêter son anniversaire en montant les marches de cette édition 2018. En attendant de voir si la mère de Sahteene, Orlando et Athéna y prendra part, retour en images sur ses apparitions les plus sensuelles, toujours au naturel.