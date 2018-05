Cela fait plus de vingt ans que son visage aimante les regards. Plus de vingt ans que l'on célèbre la beauté et le charme incandescent de la magnifique Laetitia Casta. Alors qu'elle s'apprête à souffler sur sa 40e bougie (le 11 mai 2018), l'actrice et mannequin s'est récemment confiée sur le propos du temps qui passe et bien évidemment sur la chirurgie esthétique. "J'accepte le temps qui passe, clame la belle Corse, selon le magazine Nous Deux (en kiosques le 7 mai 2018) qui rapporte ses propos. Si mon âme reste belle, alors les photos resteront belles (...) C'est pour ça que la chirurgie esthétique n'est pas mon truc... Ça s'apparente à la destruction."

Des paroles sans langue de bois pour une Laetitia Casta très naturelle qui refuse de changer quoi que ce soit à son visage, quand bien même celui présente des défauts (et pas nécessairement liés au temps qui passe). "Je ne veux pas devenir mon propre fantôme. Je veux rester ce que je suis, clame haut et fort l'épouse de Louis Garrel. Je ne me suis jamais fait arranger les dents, par exemple, et mon corps reste le même. C'est un engagement que je prends vis-à-vis des autres femmes. En restant moi-même je leur dis : 'Restez vous-mêmes, n'ayez pas peur'."

Maman de trois enfants, Laetitia Casta n'hésitera donc pas à donner de la voix pour inciter les femmes à s'accepte telles qu'elles sont.