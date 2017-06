Laetitia Casta : Son mariage, ses enfants... Elle pousse un coup de gueule !

Muse envoûtante, fantasme ambulant et actrice adorée du grand public, Laetitia Casta est une actrice très populaire. Il n'est pas étonnant que le public s'intéresse à sa personne et pas seulement à sa carrière. Dans une interview accordée à Elle – dont elle fait la couverture –, la star a justement été interrogée sur sa vie privée. Espérant obtenir des déclarations croustillantes, la journaliste Dorothée Werner, s'est lancée sans ambages sur le sujet de son récent mariage avec l'acteur Louis Garrel.

"Eh bien que le monde d'Internet s'agite. Je reste très calme. Je n'ai rien à dire", lâche Laetitia Casta. Relancée au sujet des potentiels procès qu'elle pourrait intenter aux médias qui ont révélé les photos de son mariage en Corse, elle répond, cash et imperturbable : "Même là-dessus, je ne dirai rien. La discrétion, c'est mon éducation, ma manière de voir la vie. Je n'ai pas à rendre de comptes à qui que ce soit."

La journaliste insiste alors en évoquant son idylle avec Louis Garrel. "Je ne dirai rien, martèle Laetitia. Ce phénomène est absurde, démesuré... Parfois la presse raconte n'importe quoi. Cela m'est déjà arrivé tant de fois..." Consciente de son statut, elle tempère en affirmant ne pas se sentir "la victime d'une vie atroce". "J'ai tant de chance qu'il serait honteux de me plaindre. J'ai voulu être actrice à tout prix, j'en assume le prix à payer", conclut-elle.

Quelques lignes plus haut, Laetitia Casta avait déjà été interrogée sur son rôle de maman et sa fille aînée Sahteene (16 ans). La journaliste avait demandé à l'actrice de 39 ans, actuellement sur les planches au côté de Raphaël Personnaz pour Scènes de la vie conjugale, de dresser le portrait de la mère qu'elle est. "C'est marrant, vous parlez de féminisme mais vous ne poseriez jamais cette question-là à un homme ! Nous, les femmes, nous devons toujours nous justifier, montrer qu'on est parfaites sur tous les aspects de notre vie, c'est un discours que je refuse", tonne l'actrice. Elle rajoute : "Je n'ai pas envie de vous répondre. Vous pouvez l'écrire, car c'est intéressant. Je refuse parce que je sens que ça devient trop petit pour moi, comme si l'on me forçait à enfiler un costume trop étriqué. Franchement non. Pourquoi devrait-on toujours dire oui et satisfaire l'autre ? Moi, je n'ai envie de satisfaire personne."

Interview à retrouver en intégralité dans Elle, numéro du 30 juin 2017.