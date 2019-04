Laetitia (L'amour est dans le pré) amincie : comment elle a perdu 13 kilos

C'est une nouvelle Laetitia qui s'est dévoilée sur Instagram un an après sa participation à L'amour est dans le pré (M6). La prétendante de Raoul affiche une silhouette amincie de 13 kilos ! Un avant/après qui a bluffé ses fans sur les réseaux sociaux. Alors que tous se demandent quel est son secret, la jolie brune l'a révélé en exclusivité pour Purepeople.com.

Vous avez perdu 13 kilos en un an. Est-ce que cela a été difficile ?

En fait, j'ai perdu 13 kilos en sept mois grâce à un rééquilibrage alimentaire et au sport. Puis, les cinq mois qui ont suivi, je me suis stabilisée. Un an plus tard, je n'ai pas repris un gramme, je me maintiens. J'adopte un rythme de vie qui fait que je me sens bien et j'apporte à mon corps ce dont il a besoin. Je ne mangeais pas mal avant, mais je ne mangeais pas forcément les bons aliments et surtout je mangeais en grande quantité. Au début, il y avait des périodes difficiles. Le plus dur, c'est les repas de famille et les soirées entre amis ! J'aime prendre l'apéro, me faire plaisir... Tout le monde se jette sur tout et n'importe quoi, moi j'apportais mes légumes. On passe un peu pour l'extraterrestre de service mais, maintenant, j'arrive à refuser plus facilement. Et aussi, aujourd'hui, je sais gérer mes écarts : si je me fais plaisir ce week-end, je sais comment compenser la semaine. Je n'ai pas été aidée, c'est un travail au quotidien.

Quel est votre menu type ?

Je ne suis pas pour le menu type. Je pense qu'il faut varier au maximum. L'objectif, c'est de trouver les aliments qui sont bons pour soi et pour le corps. Pour limiter le sentiment de frustration, il faut tester des choses, trouver les aliments qui vous font plaisir et qui sont bons pour la santé. Forcément, je pense que le sucre est à bannir. Ce que je dis, c'est que tu te feras plus plaisir en mangeant une salade de fruits ou un gâteau sans sucre ni gluten que tu auras fait avec amour plutôt qu'un paquet de biscuits acheté au supermarché. Ça donne une impression de confort et de plaisir mais sur du très court terme. Au début, au petit déjeuner, je me forçais un peu à manger des flocons d'avoine avec du lait végétal, puis avec le temps, j'ai trouvé le moyen d'aimer ça. Je me disais avant que c'était du caca d'oiseau, maintenant, je laisse reposer pour que ce soit comme un porridge et j'adore ! Il faut expérimenter pour savoir ! Ce que je conseille, c'est d'éliminer les sucres lents et le gras. Après, il reste toute une liste d'aliments qui sont top, il faut voir lesquels conviennent le mieux. J'ai essayé le jeûne de trois jours, une fois par mois. Je n'ai pas tenu longtemps le rythme mensuel. Pendant trois jours, je ne buvais que de l'eau. Ça m'a aidée à mettre la nourriture sur un plan secondaire. C'était compliqué le premier jour, puis le corps s'adapte, je n'ai jamais été plus énergique qu'à ce moment-là. Dans mes expériences j'ai aussi fait un programme de diet pendant 4 mois qui m'a beaucoup aidée.

Quel type de sport pratiquez-vous ?

Il y a un an, quand j'ai commencé, je n'en faisais pas beaucoup car je n'avais pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, je prends le temps de faire un maximum de sport. Et puis maintenant que j'ai perdu, j'ai envie de tonifier. Trois matins par semaine, je fais mon cardio, je vais courir. Je vais à la salle de sport trois soirs par semaine également pour muscler ce qu'il me reste. Et j'ai aussi repris la pole dance une fois par semaine, c'est juste parfait pour sculpter la silhouette.

Vous avez mis en légende de votre post Instagram "C'est pas fini". Jusqu'où souhaitez-vous aller ?

Je veux surtout ne pas reprendre, continuer à être comme je suis maintenant. J'ai perdu deux tailles de pantalon, je suis passée d'un 40 à un 36. Et je pèse 55 kilos pour 1,69 m. J'ai donné tous mes vêtements ! J'ai changé ma garde-robe et j'en suis mais juste super heureuse ! Je porte aujourd'hui des vêtements que je ne portais pas avant ou que je ne m'autorisais pas à porter, plutôt, parce que je ne m'aimais pas. Pour la partie féminité, c'est juste un bond en avant.

