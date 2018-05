Laëtitia Milot - Coup de foudre à Bora-Bora : Un tournage très spécial...

Laëtitia Milot se souviendra longtemps du tournage du téléfilm Coup de foudre à Bora-Bora, diffusé ce 21 mai 2018 à 21h sur TF1. C'est en effet quelques jours en amont de ce tournage que la star avait appris qu'elle était enceinte de son chéri Badri.

Récemment interrogée par nos confrères de TV Magazine, la comédienne de 37 ans, qui a donné naissance à une petite fille le 16 mai, est revenue sur ce hasard du calendrier et sur son symbole. "Ce tournage restera à jamais particulier pour moi : c'est mon premier en étant enceinte. En plus, souffrant d'endométriose, c'est un petit miracle en soi. Avec mon compagnon, on avait appris la bonne nouvelle quelques jours avant que je m'envole pour Bora Bora, j'étais à un mois et demi. Nous étions sidérés ! Personne n'était au courant sur place, car c'était trop tôt pour le dire. Moi, je me sentais un peu comme sur une autre planète", a-t-elle commencé. Et Laëtitia Milot de poursuivre avec bonheur : "Je montrerai le téléfilm à ma fille en lui disant : 'Là, j'étais enceinte de toi, mais ça ne se voit pas !' (...) J'ai vécu neuf mois de bonheur, de plénitude, d'épanouissement total. Je suis la plus heureuse, c'est un accomplissement."

Toujours à propos de Coup de foudre à Bora-Bora – comédie romantique dans laquelle Laëtitia Milot donne la réplique à Philippe Bas –, la comédienne n'a pas caché qu'enceinte ou non, elle n'a pas vraiment pu chômer lors de son séjour en Polynésie française. "Les décors naturels de l'île sont sublimes, j'étais émerveillée chaque jour. Nous n'en avons pas beaucoup profité car le tournage était intense, il a duré un mois et demi, avec beaucoup de scènes par jour sur différents lieux, puis j'avais le scénario à apprendre le soir", a-t-elle expliqué. Heureusement, son chéri Badri l'a rejointe afin de vivre les débuts de la grossesse ensemble. "Les quinze derniers jours, mon chéri est venu me rejoindre, il m'a fait la surprise, et on a enfin profité un peu de ce cadre romantique", a-t-elle révélé.

Coup de foudre à Bora-Bora sera diffusé le 21 mai 2018 à 21h sur TF1.