Laëtitia Milot enceinte : Tendre message de son complice Laurent Kerusoré

À 37 ans, Laëtitia Milot est enceinte de son premier enfant. Une nouvelle formidable pour la comédienne atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité. Après un très long combat, celle qui campe le rôle de Mélanie dans Plus belle la vie (France 3) a annoncé sa grossesse dans les colonnes de Gala et sur les réseaux sociaux. Son ami de longue date Laurent Kérusoré, lui aussi au casting de la série Plus belle la vie, l'a alors sans plus attendre félicitée.

Sur Instagram, il a reposté un cliché adorable de Laëtitia Milot et Badri, son mari depuis dix ans. "Une tendre pensée pour mes amis... Heureux d'apprendre la belle nouvelle. Félicitations pour mes modèles d'amour ! Famille je vous aime !", écrit le comédien de 43 ans. Une jolie déclaration d'amour aux futurs parents.