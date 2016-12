Laëtitia Milot, radieuse en bikini aux Maldives avec son mari Badri, musclé

Alors que des températures hivernales continuent de s'abattre sur l'Hexagone, Laëtitia Milot a eu la riche idée de s'envoler pour les Maldives afin de passer des vacances de rêve avec son mari Badri en cette fin d'année 2016.

Sur Instagram, l'actrice de 36 ans, qui a une nouvelle fois rencontré le succès grâce à la série La Vengeance aux yeux clairs (TF1) et au téléfilm La Femme aux cheveux rouges (France 3), multiplie actuellement les cartes postales ensoleillées afin de donner de ses nouvelles à ses nombreux admirateurs. Mardi 27 décembre, Laëtitia Milot et son homme ont directement donné le ton en se montrant tout sourire et légèrement vêtus sous un soleil que l'on devine de plomb au Club Med Finolhu. "Programme : Farniente et kiss for you <3 <3 <3 <3", a-t-elle publié avec enthousiasme. Vingt-quatre heures plus tard, la comédienne renouvelait l'exercice et dévoilait cette fois les abdos de son époux âgé de 37 ans et son corps de sirène dans son sublime bikini rouge ! Hot !

Evidemment, les admirateurs de la jeune femme n'ont pas tardé à la féliciter et à lui souhaiter d'excellentes vacances. "Profitez !! Les paysages doivent être uniques !", "Qu'ils sont mignons tous les deux, je vous aime !", "Quelle chance, ce soleil, loin du monde, loin de la foule, un rêve !", "Vous êtes trop beau tous les deux ! Profitez bien !", pouvait-on lire dans les commentaires de ce dernier cliché assez sexy.

Interrogée par nos confrères de Gala en septembre dernier, Laëtitia Milot évoquait son besoin de surprendre son partenaire afin de permettre à son couple de s'inscrire dans le temps malgré la maladie qui l'empêche, pour le moment, d'avoir un enfant. "Cette maladie détruit des couples alors, ma priorité, c'est avant tout de préserver le mien (...) Nous tirons aussi des leçons des couples autour de nous qui se séparent en essayant toujours de nous surprendre."