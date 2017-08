Laly (Secret Story) star du porno : "Je fais un vrai métier, c'est une fierté"

Si la toute première saison de Secret Story a été remportée par les triplées Johanna, Marjorie et Cyrielle, plusieurs autres candidats ont marqué le jeu. Laly, qui a intégré la Maison des Secrets comme "policière et strip-teaseuse", avait fait jaser à l'époque en rejoignant l'industrie pornographique. Dix ans plus tard, la jolie brune donne de ses nouvelles à nos confrères de Télé Loisirs.

Ainsi, Laly confie ne pas être seulement actrice X : "Je suis réalisatrice et productrice pour mon propre site et de grosses productions américaines. Je suis aussi camgirl : j'organise des shows via des webcams. Et je suis aussi professeur de yoga."

J'ai su évoluer dans mon métier

L'ancienne Bordelaise qui vit désormais "entre Barcelone et les États-Unis" raconte être "tombée" dans le milieu du porno après sa participation à Secret Story. "Le film a très bien marché. J'ai eu l'intelligence d'en faire un métier. Quand quelque chose rapporte de l'argent, c'est difficile de passer à côté, précise-t-elle. Aujourd'hui, ma société est connue à l'international. (...) Je fais un vrai métier et c'est une vraie fierté."

Et si tout semble aller au mieux pour Laly, c'est aussi et surtout parce qu'elle a "une particularité". "Je fais les choses avec mon mari. Et ça, ça n'a jamais changé", indique la jeune femme. Et de poursuivre : "Aussi, j'ai su évoluer dans mon métier et passer derrière la caméra pour devenir productrice. Ce qui fait mon succès, c'est aussi que je suis toujours la même. Je reste une fille simple, très accessible, proche des gens et de mes fans."

Mon secret ? C'était pour le buzz

Lors de même entretien, l'ancienne candidate de télé-réalité fait quelques révélations inattendues à propos de son passage dans Secret Story. En effet, Laly avoue que son secret était en partie bidon : cinq minutes avant le prime, la production, estimant que l'intitulé n'était "pas assez fort", lui demande si le terme strip-teaseuse peut être ajouté. "J'étais juste flic, en brigade de nuit. Le reste, c'était pour le buzz", déclare Laly.

Plus encore, celle qui est désormais productrice et réalisatrice de films X déplore un certain aspect de Secret Story : "la manipulation". "C'était vraiment un jeu et je n'étais pas préparée à ça. On m'a attribué le rôle de la méchante et je n'ai pas aimé du tout", lâche-telle, ajoutant qu'elle ne regrettait pas pour autant sa participation au programme. D'ailleurs, Laly avoue qu'elle pourrait bien se laisser tenter par une nouvelle émission de télé-réalité. "On m'a déjà proposé de participer aux Anges de la télé-réalité mais cela ne m'intéressait pas à ce moment-là. Il me faudrait un réel intérêt professionnel...", conclut-elle.