Lambert Wilson et le suicide : "J'y ai pensé, j'ai eu une phase très sombre"

A l'affiche du film Telle mère, telle fille (en salles depuis le 29 mars) aux côtés de Camille Cottin et Juliette Binoche, Lambert Wilson était invité samedi 15 avril dans l'émission Thé ou café sur France 2. Reçu par Catherine Ceylac, l'acteur de 58 ans s'est prêté au jeu de l'interview Dos-à-dos.

Le principe de cet entretien de quelques minutes est simple, la personnalité, assis dos à la journaliste, répond du tac au tac à ses questions souvent intimes. Après que cette dernière lui a demandé s'il était vrai que Sophie Marceau lui avait donné des conseils pour embrasser, Lambert Wilson a répondu à la question : "Avez-vous déjà pensé au suicide ?" Ce à quoi il a rétorqué avec franchise : "Oui, forcément. J'ai eu une phase très très sombre dans ma vie qui est heureusement très révolue mais oui j'y ai pensé toute la journée, bien sûr."

Comme le veut l'exercice du Dos-à-dos, le comédien et chanteur n'a pas été encouragé à en dire plus. On ne saura donc pas les raisons pour lesquelles il a songé à se donner la mort. Dans la suite de l'entretien, Lambert Wilson a également fait savoir qu'entre vieillir en étant sain d'esprit ou sain de corps, il optait pour l'esprit : "Avoir un corps sain en ayant la maladie d'Alzheimer je pense que ce serait un petit peu épouvantable."

Après Julien Doré et Nicolas Bedos, celui qui a incarné Jacques-Yves Cousteau au cinéma est la troisième personnalité depuis le début de l'année à avouer avoir songé se suicider à Catherine Ceylac.