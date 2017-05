Lana Del Rey : "Je n'ai jamais été très douée pour choisir mes petits amis"

Le 26 mai prochain, la belle Lana Del Rey publiera son nouvel album très attendu Lust for Life, dont elle a déjà dévoilé quelques extraits, notamment le dernier Coachella – Woodstock In my Mind. Des titres plus légers que ses précédents Bord to Die ou Off the Races. Un changement de style qu'Elizabeth Grant de son vrai nom impute a un renouveau sentimental, comme elle l'a confié au magazine Paris Match, en kiosques le 18 mai.

"Je ne suis plus en couple depuis un an et demi... Apparemment, ça m'a fait beaucoup de bien. Je n'ai jamais été très douée pour choisir mes petits amis. J'ai parfois eu des amoureux qui me disaient des choses bizarres et que j'aurais dû trouver inacceptables, mais j'ai fermé les yeux. Ça ne m'arrivera plus. Au moindre indice suspect, je fuis sans me retourner. Une histoire d'amour qui ne vous fait pas du bien est nocive", a expliqué l'ex-compagne du photographe italien Francesco Carrozzini.

L'interprète de High by the Beach, qui aurait retrouvé l'amour dans les bras du DJ G-Eazy, a aussi reconnu avoir beaucoup souffert "de la violence des critiques qui lui sont tombées dessus", après la sortie de son premier album. À tel point qu'elle aurait même songé à arrêter la musique mais, trop passionnée qu'elle était, elle a pris confiance en elle et décrété qu'elle "ne changerait jamais quoi que ce soit pour rentrer dans le rang".

Mon plus grand rêve c'est d'être heureuse...

Ce qui n'empêche pas Lana Del Rey, qui rêvait de devenir écrivaine, de reconnaître sans fausse pudeur qu'elle changerait "tout" d'un coup de baguette magique si elle le pouvait. À défaut, elle se concentre sur son avenir qu'elle espère radieux.

"Quand j'aurai des enfants... je les embarquerai avec moi sur la route. Les gars de Muse ou Chris Martin le font bien ! J'ai le sentiment que je m'en sortirai, quelle que soit l'option que je choisirai. Ce sera une belle surprise. J'adorerais avoir une famille... Sans doute dans les cinq ans à venir. Les enfants, les amis, tout ça, c'est du bonus, la cerise sur le gâteau. Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est simplement d'être heureuse. Comme maintenant", a-t-elle conclu.

Coline Chavaroche