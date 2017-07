Lana Wood : L'ex-James Bond Girl SDF a retrouvé un toit... mais pas la santé

Bonne nouvelle : Lana Wood, la célèbre James Bond Girl, a de nouveau un toit sur la tête ! Au mois d'avril dernier, le site Inside Edition nous apprenait que l'interprète d'Abondance Delaqueue dans le film Les Diamants sont éternels était sans domicile fixe.

Heureusement, elle a pu compter sur son ami Gregor Gillespie pour lancer une page GoFundMe afin de lever des fonds pour lui venir en aide. Ce sont plus de 30 000 dollars qui ont été récoltés et qui vont permettre à l'actrice âgée de 71 ans de se reloger.

"Il y a toujours des moments où c'est très difficile, mais le soulagement compense beaucoup. C'est déjà difficile de se reloger quand tout va bien, alors quand ce n'est pas le cas... J'ai pratiquement dû me battre toute ma vie pour pouvoir m'occuper de ma famille, loger ma fille et moi-même", a-t-elle confié aux journalistes de la Page Six du New York Post.

La petite soeur de Natalie Wood, qui a joué dans West Side Story et Une Certaine Rencontre, a été expulsée de sa maison de Californie et peinait à trouver un motel qui appréciait les chiens, à cause de ses finances désastreuses. Svetlana Gurdin, de son vrai nom, s'est embourbée dans les difficultés suite à ses problèmes de santé.

Sa fille Evan (42 ans), qu'elle a eue avec l'acteur Richard Smedley, s'est battue, entre autres, contre un cancer du système lympathique qui a abîmé ses poumons à vie et elle ne peut désormais plus survivre sans bouteille d'oxygène. La situation n'est pas censée aller en s'arrangeant, à l'instar de sa propre condition personnelle.

"Je souffre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7", assure celle qui a incarné Sandy Webber dans la série Peyton Place. L'ancienne actrice souffre d'arthrose et assure n'avoir aucune chance d'aller mieux. "Il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour moi. Ca ne peut qu'empirer", a-t-elle amèrement constaté.

Heureusement, grâce au soutien des internautes, Lina Wood et sa famille ont pu quitter la sordide chambre de leur motel pour s'installer dans un "adorable petit appartement". "Sans cet argent, je ne pourrais pas avoir l'eau et l'électricité ni même un toit sur ma tête", a-t-elle conclu, remerciant tous les généreux donateurs qui l'ont aidée à prendre un nouveau départ.

