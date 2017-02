Laura Benanti a accouché : La Supergirl est maman pour la première fois

Laura Benanti et son troisième mari Patrick Brown ont reçu le plus beau des cadeaux pour la Saint-Valentin : un petit bébé ! L'actrice, qui incarne Supergirl dans la série diffusée sur la chaîne américaine The CW, a donné naissance à son premier enfant ce lundi 14 février.

Selon les informations du magazine People, la comédienne de 37 ans a accouché d'une petite fille prénommée Ella Rose. Sa porte-parole a confirmé que la jeune maman et son bébé étaient en parfaite santé ! Un soulagement pour Laura Benanti qui avait fait une fausse couche il y a deux ans. Au cours sa grossesse, elle avait révélé que cet événement l'avait complètement traumatisée.

"J'ai été très inquiète et super stressée pendant tout le premier trimestre. J'avais tout le temps peur, avait-elle confié il y a quelques mois à propos de sa grossesse compliquée. Quant aux nausées matinales, je ne sais pas qui a décrété qu'elles étaient seulement matinales ! Pour moi, ça n'arrêtait pas. C'était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ! Je ne fonctionnais même plus normalement à cause de la déshydratation."

Malgré sa grossesse, la féministe engagée avait continué de se démener pour assurer ses engagements professionnels à Broadway. "Quand mon docteur m'a conseillé de faire 6 au lieu de 8 soirs par semaine, j'ai d'abord pensé qu'il était fou. Puis, je me suis souvenue que j'étais un être humain, que j'avais fait une fausse couche et que je ne voulais pas en faire une deuxième. J'ai fait de ma grossesse une priorité, cette fois", avait-elle ajouté. Et elle a bien fait puisque, désormais, Laura Benanti va pouvoir profiter de son bébé !

Coline Chavaroche