Laura Flessel : Confessions intimes de la ministre des Sports...

Nommée ministre des Sports le 17 mai dernier, l'ancienne athlète Laura Flessel a été la première surprise de se voir proposer le poste. Amatrice de défis, la sportive de 45 ans se sentait capable de se lancer dans la bataille mais pas sans l'avis de ses proches...

Après la fin de sa carrière sportive, survenue en 2012 suite aux JO de Londres, Laura Flessel avait déjà entamé sa reconversion professionnelle grâce notamment à une formation de management des équipes d'excellence pour travailler auprès d'entreprises ou de sportifs. Alors, quand le cabinet du Premier ministre l'a contactée, elle n'y a pas cru. "Édouard Philippe a voulu savoir si j'étais prête à changer de vie. Ça m'a coupé le souffle !", confie-t-elle à Gala. Séduite par l'offre et alors que d'autres auraient tuer pour un poste de ministre, elle a pris son temps. "J'ai demandé quelques heures de réflexion pour en discuter avec mon mari et ma fille [Leïlou, 16 ans, NDLR]. Nous avons toujours pris les décisions à trois. (...) Si mon mari n'avait pas été d'accord, j'aurais refusé", a-t-elle dit.

Laura Flessel n'avait de toute façon pas de grandes inquiétudes à avoir... "Mener plusieurs projets en même temps a toujours été au coeur de notre relation avec mon mari", dit-elle. Et puis, face à ce grand saut dans le vide dans le monde de la politique, elle peut aussi compter sur sa fille. "Dans les moments difficiles, elle m'apaise, me permet de prendre du recul", confesse-t-elle. Avec Leïlou, elle partage même depuis peu une passion commune : l'escrime ! "On rigole bien lorsqu'on s'entraîne ensemble", affirme la ministre. Des moments de détente qui seront sans doute bienvenus au fur et à mesure que le quinquennat avancera.

Thomas Montet

